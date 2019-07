Il viaggio dei transumanti alla riscoperta delle tradizioni dell’Abruzzo

Tappa a Vasto per l'11ª edizione del Tratturo Magno, iniziativa promossa dall'associazione Tracturo 3000 percorrendo a piedi i chilometri da L'Aquila a Foggia sullo storico tracciato del tratturo. Sono giorni di cammino alla riscoperta dell'antica tradizione della transumanza "che vedeva, fin da tempi remoti, migliaia e migliaia di pecore attraversare l’Abruzzo per svernare nel clima più mite delle Puglie.

L’idea di ripercorrere il Tratturo Magno è stata del Dott. Pierluigi Imperiale che ha voluto così riscoprire e valorizzare, coinvolgendo le comunità locali che vivono lungo il Tratturo, questo importante Bene Comune. Un esempio a livello nazionale “per ricostruire insieme un futuro di prosperità e benessere per il mondo montano e rurale, uno sviluppo sostenibile che possa creare nuovo interesse e opportunità di lavoro".

Questa storia è iniziata nell’autunno del 2007 e da allora ogni anno il 29 settembre i moderni transumanti partono da L'Aquila per far rotta verso Foggia. Quest'anno la partenza è stata ancitipata di due giorni con il via da Campotosto. Con il gruppo degli abruzzesi quest'anno c'è una nutrita delegazione del CAI di Padova, accompagnata da Franco Marchioni, e un gruppo di altoatesini di Bolzano.

Ieri il gruppo è stato accolto a Punta Aderci dal CAI di Vasto, da sempre legato all'iniziativa e questa mattina a salutare i transumanti in piazza Rossetti c'erano il sindaco Francesco Menna e i bambini delle classi quinte della scuola Spataro.