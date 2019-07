Docenti a lezione di competenze al “Palizzi”

"Progettare e valutare per competenze" è il titolo del corso promosso dalla rete per la formazione dell’Ambito 8 dell’Usr. Ad aprire il ciclo di incontri formativi per tutti gli ordini di scuola, è stata la direttrice del corso, la prof.ssa Nicoletta Del Re, dirigente dell’Itset “Palizzi”.

Nell’aula magna dell’istituto di via Conti Ricci, oltre 250 docenti di tutto il comprensorio con sette dirigenti, hanno seguito la lezione di Roberto Trinchero, docente di Pedagogia sperimentale all’Università di Torino. “Il percorso formativo prevede moduli in presenza, attività laboratoriali ed un project work di restituzione – spiega la Del Re – Il professor Trinchero ha indicato un percorso metodologico e didattico mostrando l’importanza di una didattica volta all’attivazione cognitiva e alla metacognizione. Ha indicato inoltre un iter di ricerca- azione che sicuramente avrà ricadute positive per una Scuola buona e per il successo formativo degli studenti”. “Il percorso formativo – aggiunge – è finalizzato al conseguimento di obiettivi e competenze. Tra questi c’è la conoscenza del Ciclo di apprendimento esperienziale, il Cae. Le attività sono in continuità con quelle iniziate nell’Ambito 8 già dal 2015” conclude.