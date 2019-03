Il Lilium è lo studio medico, odontoiatrico, fisioterapico, osteopatico ed estetico gestito con grande professionalità ed esperienza da Paolo e Luigi Piccirilli. Il primo è medico odontoiatra, il secondo è osteopata e segue dal 2002 il padre nel lavoro chinesioterapico, nelle problematiche posturali dovute all’apparato stomatognatico o di diversa natura. Le tecniche utilizzate sono osteopatia, postura e kinesiologia applicata.

Il Lilium fisioterapia e odontoiatria è un centro che si propone di offrire prestazioni in ambito medico, odontoiatrico, fisioterapico, osteopatico ed estetico, offrendo ai pazienti una rivoluzionaria originalità di osservazione, un elegante ed incondizionato ascolto, un'acuta e sensibile attenzione alla gestualità terapeutica.

Nello studio si utilizzano moderne apparecchiature elettroterapiche e trattamenti manuali come quello osteopatico che qui viene svolto a 360 gradi ed è rivolto a chiunque, in particolare sotto l’aspetto pediatrico.

Aspetto pediatrico.

Nel trattamento del bambino, dalla nascita a tutta l’età evolutiva, sarà importante un approccio multidisciplinare fondato sulla collaborazione tra l’osteopata e le altre figure professionali che hanno in carico il piccolo paziente, come pediatri, odontoiatri, oculisti, psicologi, omeopati, ecc. Già dai primi giorni di vita del bambino l’osteopatia ha come obiettivo la prevenzione e l’eliminazione delle tensioni muscolari articolari e viscerali causate dal parto, sia esso naturale o cesareo.

Ad esempio durante la gravidanza un bacino della madre stretto, o posizioni viziate in utero per scarso liquido amniotico, o gravidanza gemellare, o una gestazione difficile, possono determinare delle compressioni a livello fetale trattabili esclusivamente dall’osteopata (in merito risulterebbe importante il trattamento della donna durante la gravidanza e dopo il parto). Durante il parto, una circonferenza cranica importante del bambino, l’utilizzo di ossitocina, epidurale, manovre ostetriche, ventosa, un parto troppo veloce, un parto cesareo non programmato, un travaglio molto lungo, possono indurre diverse disfunzioni e mettere il neonato a rischio di alcuni disturbi.

Sia nel parto naturale che nel cesareo, le ossa del cranio sono sottoposte a molte tensioni a causa dell’espulsione, che può avvenire grazie al fatto che le placche ossee del cranio riescono a modellarsi per via delle spinte uterine. Se l’adattamento fisiologico del cranio non avviene, l’osteopata può intervenire allentando le tensioni permettendo una migliore fisiologia, eliminando le disfunzioni ed evitando che queste si possano manifestare in futuro.

L'intervento osteopatico risulta utile dopo qualsiasi evento traumatico, evitando situazioni di adattamento come malocclusioni, posture errate o piedi cavi/piatti. Questi adattamenti possono trasformarsi nel tempo e diventare facile bersaglio di infiammazioni, artrosi, ernie, cefalee, che causano a loro volta una sensibile riduzione della qualità della vita. Le tecniche usate in pediatria sono gentili e non invasive. L’osteopata controlla il ritmo cranio sacrale trattando suture e membrane.

Principali indicazioni:

otiti, sinusiti, asma, affezioni ricorrenti delle vie aeree;

difficoltà di suzione, frequenti rigurgiti, reflusso gastroesofageo;

coliche gassose, stitichezza;

disturbi del sonno, agitazione, irritabilità, torcicollo miogeno, plagio-cefalie (asimmetrie craniali);

malocclusioni, problematiche dentali e temporomandibolari;

cefalea;

disturbi comportamentali;

bambini post chirurgici – post traumatici;

bambini con disabilità;

prevenzione e trattamento di problemi posturali: scoliosi, atteggiamenti scoliotici, dismetrie e dismorfismi degli arti inferiori, piede piatto e cavo.

Queste indicazioni non vanno considerate in modo assoluto, vale a dire che saranno trattabili escludendo da parte del medico specialista altre cause principali.

Sirona-Cerec, una procedura con una lunga tradizione per i denti. Eviterete impronte, provvisori e perdite di tempo. Un trattamento Cerec significa per voi:

Niente impronta, il dente preparato viene ripreso in pochi secondi con la telecamera 3d Cerec.

Si evita così la sgradevole impronta rilevata mediante una massa di silicone in bocca.

Niente provvisorio, le otturazioni Cerec possono essere molate in pochi minuti da un blocco di ceramica e subito inserite nella bocca.

Si evita così una ricostruzione temporanea mediante un provvisorio. Ciò consente di effettuare l‘intero procedimento in un solo appuntamento nel nostro ambulatorio, risparmiandovi così attese di giorni per completare l‘otturazione.

Nessuna perdita di tempo grazie a Cerec la possibilità della ricostruzione immediata rende sufficiente un‘unica seduta nel nostro ambulatorio.

Usufruirete subito di otturazioni che hanno già dimostrato la loro lunga durata.

Il trattamento Cerec passo dopo passo

Prima del trattamento vengono illustrati dettagliatamente tutti i vantaggi di Cerec.

Dopo la rimozione della carie o della vecchia otturazione in amalgama, con la telecamera Cerec viene effettuata una ripresa 3d del dente.

Sullo schermo dell‘unità di ripresa viene realizzato il restauro del dente.

L'unità di molaggio Cerec mola l‘otturazione da un blocco di ceramica.

Il restauro pronto viene inserito direttamente nel dente.

Otturazioni in ceramica con Cerec

Desiderate otturazioni del colore dei vostri denti e dall'eccellente effetto estetico? Desiderate averle in un‘unica seduta? Volete fare a meno di impronta e provvisorio? Preferite un materiale biocompatibile privo di metalli?

Con Cerec tutto questo è possibile.

Restauri in ceramica integrale

In una sola sessione di trattamento,

senza presa di impronta,

senza provvisori,

senza metallo,

esteticamente perfetto,

durevole.

















