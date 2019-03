Sabato 31 gennaio alle ore 21,00 il Teatro Rossetti riparte con uno straordinario spettacolo inaugurale di prosa. Il premio The Stage for Acting Excellence Silvia Gallerano metterà in scena la La merda di Cristian Ceresoli.

La recensione - L’opera ha scioccato e meravigliato il mondo al Festival di Edimburgo vincendo un’infinità di premi, fra cui il Fringe First Award for Writing Excellence, The Stage Award for Acting Excellence, l’Arches Brick Award for Emerging Art e, sempre al festival, ha registrato il tutto esaurito sia nel 2012 che nel 2013 diventando Edinburgh Fringe Sell Out show 2012/13. Un clamoroso successo di pubblico e critica internazionale proseguito in un tour europeo che ha toccato città come Copenhagen, Bristol, Berlino, Lugano, Glasgow, e il celeberrimo west End londinese. Premio della Critica 2012 come Miglior spettacolo. La merda ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all’affacciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza.

Con il prossimo appuntamento dell’8 febbraio si inaugurerà anche la tradizionale Stagione concertistica che vedrà sul palco del Rossetti il Trio Arbos (Cecilia Bercovich - violino, José Miguel Gómez - violoncello, Juan Carlos Garvayo - pianoforte), uno dei gruppi da camera più prestigiosi del panorama musicale spagnolo. Chiusa la pluridecennale esperienza di collaborazione tra l’ATAM e il Comune per il teatro di prosa, il direttore artistico del “Rossetti” avrà la responsabilità e il piacere di proporre da quest’anno la doppia stagione Concertistica e di Prosa e poi, a seguire, una rassegna interamente dedicata ai giovani talenti soprattutto del nostro territorio.

Ingresso unico sia per la concertistica che per la prosa: 15 euro (studenti 10 euro). Apertura botteghino del Teatro un’ora prima dell’evento.

Per il programma generale e per gli abbonamenti consultare il sito: www.teatrorossetti.it

Info: 0873-309 284 (orari comunali d’ufficio).

Comunicato stampa direzione artistica Teatro Rossetti