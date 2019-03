E' una sfida da non sbagliare quella che la BCC Vasto Basket affronterà nella 17esima giornata del campionato di serie B. I biancorossi saranno ospiti in casa del Venafro, formazione con cui condividono il terz'ultimo posto in classifica a quota 10 punti. Se la salvezza di Ierbs e compagni non sembra essere in discussione, visto che il Francavilla ultimo in classifica è distante 6 punti. Ma, dopo la sconfitta casalinga con il Mola, che ha lasciato tanto amaro in bocca, c'è voglia di conquistae una vittoria che regalerebbe punti e morale.

Anche perchè, nelle prossime due giornate, la BCC Vasto Basket è attesa dalle sfide con le prime della classe. Domenica prossima gli uomini di coach Di Salvatore saranno attesi dal derby d'Abruzzo in casa dell'Amatori Pescara, attuale terza forza del campionato, mentre tra 15 giorni al PalaBCC arriverà la Nuova Aquila Palermo, seconda in classifica alle spalle della corazzata Agropoli.

Dopo aver analizzato attentamente la partita persa contro Mola i biancocorossi hanno lavorato per tutta la settimana per ritrovare convinzione nei propri mezzi così da presentarsi al meglio nella sfida contro il Venafro. In settimana sono stati anche consegnati ai responsabili della Caritas di Vasto i tanti cartoni di alimenti raccolti a favore della Mensa durante la partita di domenica scorsa.