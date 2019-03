Un’altra settimana è quasi terminata ed un altro weekend di calcio giocato sta per iniziare per quanto riguarda i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria. Vediamo quali sono le sfide in programma per questo fine settimana, iniziando dalla Prima categoria e dal Casalbordino, chiuso da lunedì in silenzio stampa. In settimana i giallorossi hanno cambiato condottiero in panchina, infatti Loris Carbonelli ha lasciato il posto a Marco Cianci, nuovo mister che già da mercoledì ha iniziato la sua avventura sulla panchina dei casalesi. Privi ancora di Nicola Sputore, ma con il neo arrivato Maurizio Alberico (terza partita per lui questa settimana), Della Penna e compagni tornano in trasferta e lo faranno contro la terzultima in classifica Scerni, dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana a Monteodorisio. Proprio il Monteodorisio di mister Ascatigno- in striscia positiva nell’anno nuovo (2 vittorie ed un pareggio)- cerca continuità ed in casa ospita il Fresa in quello che sarà un vero e proprio scontro playoff. Privi degli squalificati Monteferrante e Colaiacovo, Ferrazzo e compagni ritrovano Zappone che torna dopo una giornata a secco causa squalifica. Per la capolista Palombaro, match casalingo contro la Casolana, mentre per il Paglieta trasferta contro il Trigno Celenza, quest’ultima a pari punti in classifica con il Marcianese ed il Fresa ( a quota 26 punti). In trasferta anche il Roccaspinalveti (contro la Spal Lanciano), lo Sporting San Salvo (contro il Guastameroli), l’Incoronata Calcio Vasto ( contro la Marcianese) ed il Real San Giacomo 2006 (contro il Real Montazzoli). Tante sfide importanti per quanto concerne la classifica in vista dei playoff.

Tutte le partite della diciottesima giornata in Prima Categoria:

Guastameroli-Sporting San Salvo

Real Montazzoli-Real San Giacomo 2006

Marcianese-Incoronata Calcio Vasto

Roccaspinalveti-Spal Lanciano

Monteodorisio-Fresa Calcio

Palombaro-Casolana

Scerni-Casalbordino

Trigno Celenza-Paglieta

Per quanto riguarda la Seconda categoria, weekend caratterizzato dal derby di Moltalfano tra la capolista GS e la quarta forza del campionato del Real. Per il Carunchio match casalingo contro Villa Scorciosa; i carunchiesi, ancora privi dell’infortunato Moretta, inseguono la prima vittoria stagionale- sin’ora solo tre pareggi collezionati. Match casalingo anche per il Castelfrentano che ospita il Mario Tano, e per il Fossacesia 90 che apre le porte del proprio campo al Mario Turdo. Per la terza in classifica Gissi una partita casalinga contro la New Archi Perano che porta con se molte motivazioni, tra cui quella di siglare una vittoria che varrebbe ai giallorossi come un eventuale sorpasso sul San Buono, impegnato in trasferta contro il Piazzano. Quattro punti dividono in classifica l’Odorisiana ed il Real Porta Palazzo che questa settimana si affronteranno in quel di Monteodorisio.

Tutte le partite della sedicesima giornata in Seconda Categoria:

Carunchio 2010-Villa Scorciosa

Castelfrentano- Mario Tano

Fossacesia 90-Mario Turdo

Gissi-New Archi Perano 1976

Montalfano-Real Montalfano

Odorisiana- Real Porta Palazzo

Dopo il turno di sosta della scorsa settimana, le squadre di Terza categoria del vastese tornano in campo per disputare la quattordicesima giornata di campionato. Occhi puntati sullo scontro al vertice tra il Real Carpineto Sinello e la Sangiovannese, quest’ultima in casa proverà a scavalcare la capolista facendo risultato davanti al proprio pubblico. Per il Vasto Calcio, invece, una trasferta sulla carta senza troppe difficoltà contro il Real Liscia, ultima in classifica. I vastesi sono reduci da quattro vittorie ed un solo pareggio nelle ultime cinque giornate e in questo weekend potrebbero accorciare le distanze con la Sangiovannese ed il Real Carpimeto Sinello. Solo cinque punti dividono i biancorossi dalla vetta. Torna a giocare in casa il Real Cupello, ospitando la quarta forza del campionato Lentella che arriverà al comunale con l’intento di racimolare punti per confermarsi in zona playoff. Anche la Virtus vuole confermare la propria permanenza in zona playoff e questa settimana sarà di scena sul campo dei Lupi Marini per approfittare del turno di riposo del Casalanguida e allungare appunto sulle inseguitrici (Casalanguida 18 punti e Dinamo Roccaspinalveti a 16 punti, quest’ultima impegnata in casa contro il Pollutri Calcio). Per lo Sporting Vasto trasferta abbordabile a Guilmi per cercare di conquistare punti vitali per fuggire dai bassi fondi della classifica.

Tutte le partite della quattordicesima giornata in Terza Categoria:

Dinamo Roccaspinalveti-Pollutri Calcio

Guilmi-Sporting Vasto

Lupi Marini-Virtus

Real Cupello-Lentella

Real Liscia-Vasto Calcio

Sangiovannese-Real Carpineto Sinello

turno di riposo: Casalanguida