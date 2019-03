Non è la prima volta che il presidente della commissione Sanità, Mario Olivieri, e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Francesco Zavattaro, entrano in rotta di collisione. Era accaduto, per esempio, con i corsi di formazione, programmati tutti fuori Vasto, che avevano prodotto un polemico botta e risposta tra Olivieri e Zavattaro.

Questa volta la scintilla che ha fatto scattare l'intervento del consigliere regionale di Abruzzo Civico sono state le osservazioni giunte a seguito dell'ispezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze: "Nella speranza che il direttore generale sia nelle condizioni di potere contro dedurre agli appunti formulati dagli ispettori del Mef, - ha sottolineato Olivieri - corre l’obbligo di fare notare che il sottoscritto, nella giornata di martedì aveva avuto risposta su una interrogazione presentata al presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, in merito alla gestione, da parte della ASL di Lanciano Vasto Chieti, dei trasporti dei malati affidati per l’anno 2014 alla Croce Rossa Italiana, senza una regolare gara e a costi esorbitanti, rispetto a quelli degli anni precedenti, cosa che pare sia stata osservata dagli ispettori. C’è da preoccuparsi, pertanto, riguardo la numerosità degli appunti formulati dal Mef, dalla quale appare una gestione superficiale e imbarazzante per una ASL che aveva visto riconfermato il direttore generale per ulteriori 5 anni, poco prima del risultato elettorale delle regionali del 2014".

Lo stesso presidente della commissione Sanità, ha poi rincarato la dose: "C’è ancora di più da preoccuparsi per l’immagine che questa gestione offre della Regione Abruzzo, agli occhi del Mef, e del Governo centrale, riguardo ad una Regione che deve uscire dal commissariamento e che, quindi deve offrire garanzie di serietà amministrativa e gestionale delle proprie ASL. Si ha l’impressione che la gestione Zavattaro, salvo augurabili smentite, sia stata impregnata da una autoreferenzialità non supportata dalla reale conoscenza dei bisogni della cittadinanza e dei territori che sono ricompresi in questa ASL, e che egli si sia servito di conoscenze nozionistiche, spesso avulse dalla realtà di ciò che stava gestendo, anziché di conoscenza concreta del territorio, delle persone, dei dati e delle strutture in esso presenti. Nella speranza che tutto ciò non sia vero, - ha concluso Olivieri - preme sollecitare l’interessato a dimostrare che gli ispettori del Mef hanno sbagliato e la Regione, della quale il sottoscritto è rappresentante, ad attivare una lente di ingrandimento su queste vicende che non ci fanno onore, nel mentre sui nostri territori, e in particolare nel vastese, per esempio, ci sono Cup che hanno file interminabili, con una sola unità addetta, a riprova della mancanza di conoscenza delle esigenze e dei bisogni della gente".

La replica - indiretta - a queste ed altre accuse è arrivata da una conferenza stampa convocata direttamente dal direttore generale, Francesco Zavattaro, che non ci sta a far passare questa interpretazione dei rilievi mossi dal Mef e ha parlato di "una lettura banale e strumentale delle osservazioni espresse dall'ispettore del Mef" che "porta a conclusioni sconcertanti e soprattutto lontane dalla realtà. E non posso accettare giudizi che scaturiscono da superficialità e facile demagogia".

Secondo quanto annunciato in conferenza stampa, "i nostri uffici stanno predisponendo i chiarimenti dovuti punto per punto spiegando come le presunte difformità non siano frutto di negligenza o sciatteria, quanto di decisioni assunte seguendo interpretazioni normative precise, e sempre nel rispetto della corretta gestione e della trasparenza. Ma non posso permettere che venga oltraggiato, mistificando i fatti, un lavoro rigoroso e appassionato condotto negli ultimi cinque anni, che hanno portato la nostra Asl a raggiungere risultati economici e di salute di cui sono orgoglioso. Ed è tutto verificabile e documentato, partendo dall'azzeramento del debito di 50 milioni di euro che gravavano sull'Azienda al momento della fusione tra le due ex Asl. Ma c'era anche un altro gap da colmare, - ha spiegato Zavattaro - rappresentato dall'arretratezza del patrimonio tecnologico, rimasto fermo a più di vent'anni fa. Con l'acquisto di attrezzature come il robot chirurgico, il nuovo acceleratore lineare, gli angiografi, i mammografi digitali messi in rete e percorsi clinici e organizzativi, abbiamo messo in campo un'offerta assistenziale di assoluta qualità, che ha segnato un nuovo inizio e una ritrovata dignità del sistema di cure nel territorio di questa provincia. La nostra è stata un'azione incisiva anche sul fronte della prevenzione, con la riattivazione degli screening contro il tumore al seno, al colon retto e cervice uterina che fanno registrare l'adesione più alta di tutta la regione, e ha permesso fino a oggi la diagnosi precoce di circa 200 casi di tumore. Accetto qualunque giudizio, - ha concluso il manager della Asl - purché sia espresso onestamente e sulla base di fatti concreti, non di contestazioni superficiali e strumentali".