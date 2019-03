Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto propone nuovi incontri divulgativi per i prossimi giorni nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Il prossimo appuntamento è per domenica 1 febbraio, alle 16, con l'incontro del corso pratico sul pianeta coppia: “Intimità e Sessualità”. L’arte della Seduzione.

In questo preciso momento milioni di persone si stanno innamorando, baciando, stanno facendo l'amore, stanno bisticciando e altrettante si stanno lasciando. E tu come vivi la tua coppia? Che storia ti stai raccontando sul tuo rapporto? Molte persone guardano all'amore in due modi diversi: come un viaggiatore curioso che cerca di capire quali fili muovono le passioni o come quello che si lascia vivere dalle passioni a tratti straordinarie a tratti meno.

La vita di coppia richiede impegno e volontà e il giusto fuoco per mantenere il desiderio. Queste sono capacità complesse per un percorso lungo e a volte rischioso.

Il corso aiuterà a scoprire come viviamo la nostra storia, a comprendere il nostro ruolo all'interno di essa e come sperimentiamo la nostra comunicazione. Attraverso strategie di counseling e giochi pratici il gruppo avrà la possibilità di sperimentarsi nell'arte della seduzione, trasformare la lite in un momento di confronto, imparare a stare insieme e sviluppare l'ascolto attivo.

Conduttrici: Silvia Di Carlo e Luana Croce (Psicologhe e Psicoterapeute in f.)

E' richiesta la prenotazione entro il 30 Gennaio contattando i numeri : 380.3729212 /334.5408113

Vi ricordiamo, inoltre, che è attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

Il Counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per “imparare ad aiutarsi” ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli.

Per informazioni e prenotazioni

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura. Via Circonvallazione Istoniense 520/B

Dal lunedì al venerdì, dallle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

331.32.65.885

329.31.47.811

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/aspic.vasto

Sito web

www.aspic vasto.com

Indirizzi mail

info@aspicvasto.it

aspicvasto@virgilio.it