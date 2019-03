Manca ancora un po' all'inizio del Motomondiale 2015 ma è già alta l'attenzione per quella che si annuncia come una stagione entusiasmante. Tra i protagonisti ci sarà senza dubbio Andrea Iannone, al suo esordio assoluto su una moto ufficiale, la Ducati, in coppia con Andrea Dovizioso. Per il pilota vastese c'era già tanta attenzione nella scorsa stagione ma, ora che è un pilota ufficiale, è inevitabile che ci siano ancora maggiori aspettative su di lui. La scorsa stagione, al netto di qualche infortunio di troppo, è stata positiva. Dopo aver assporato la prima fila in griglia, aver condotto davanti a tutti una parte di Gran Premio, per Iannone il 2015 dovrà essere l'anno in cui salire per la prima volta sul podio della classe regina, magari sul gradino più alto. Qualità ed entusiasmo non mancano e c'è la sensazione che il 2015 potrà essere anche l'anno del definitivo rilancio Ducati. Le telecamere di Sky Sport (che ha i diritti della MotoGp e quest'anno ha ingaggiato anche un telecronista-simbolo come Guido Meda) lo hanno raggiunto nella sua 'casa' sportiva di Vasto, nella zona industriale di Punta Penna, per l'intervista che rilanciamo. Nell'altro video è Carlo Pernat, il suo manager, a parlare della nuova stagione.

Nelle scorse settimane c'è stata anche una novità per i tifosi di Ian29. Il Fan Club Ufficiale ha inaugurato la nuova pagina facebook (clicca qui), per seguire con ancora più attenzione le gesta del pilota vastese.