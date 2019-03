Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato la seduta dell'assise civica per lunedì 2 febbraio, alle ore 18 in prima convocazione, e per mercoledì 4 febbraio, alla stessa ora, in seconda convocazione.

Tre gli argomenti che saranno trattati nel corso della seduta; ci sarà l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, come da Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, poi lo spazio per interpellanze e mozioni e infine la discussione di provvedimenti nell'ambito dell'approvazione del progetto per la realizzazione di strutture a servizio delle attività diportistiche Soc. Le Marinelle, con l'approvazione proposta di variante al Prg.

Come di consueto, la seduta verrà trasmessa in diretta streaming dal sito istituzionale dell'ente (clicca qui).