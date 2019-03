Prendono il via oggi le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica italiana. A qualche ora dal voto abbiamo chiesto ai due parlamentari vastesi, il deputato Maria Amato del Pd e il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, le loro impressioni nel prendere parti a questo momento della vita istituzionale del Paese. Dopo le elezioni del 2013, in cui alla fine si arrivò alla rielezione di Napolitano, i grandi elettori tornano in aula.

Gianluca Castaldi, in viaggio verso Roma questa mattina, come sua abitudine ha postato un video sulla sua pagina facebook in cui ha detto. "Viviamo un momento di democrazia che si aprirà agli iscritti al blog. Abbiamo una libertà che il partito unico non ha". Poi ha aggiunto. "Rispetteremo la volontà degli iscritti al blog (con le votazioni online che alle 14.00 indicheranno il nome da votare sin dalla prima elezione, ndr). E, se ci sarà la possibilità di inserire un sassolino che blocchi l'ingranaggio delinquenziale di questi partiti, sicuramente lo faremo". Arrivato a Roma Castaldi ha spiegato a Zonalocale.it "è una bella emozione votare per il Presidente. Ma questo perchè è la nostra libertà a fare la differenza. Purtoppo, però, non ho speranza che possa uscire una persona libera". La votazione sul blog, chiusa alle 14, ha visto la partecipazione di 51.677 iscritti. Di questi il 32% ha indicato il nome di Ferdinando Imposimato (Prodi secondo con il 20%), magistrato che ha legato il suo nome alla lotta contro la criminalità organizzata. Il suo nome era stato già indicato dal M5S nel 2013.

Maria Amato sta per prendere parte all'assemblea del Pd quando la contattiamo telefonicamente. "Abbiamo cambiato sede di incontro rispetto al 2013 - dice la parlamentare -, forse è anche un qualcosa di scaramantico. C'è un clima più leggero, meno greve rispetto all'ultima volta. Abbiamo chiesto una persona di alta levatura, con discreta autonomia rispetto a tutti i partiti per accompagnare il nostro Paese in un periodo di riforme". Durante l'assemblea dei grandi elettori del PD il segretario e premier Matteo Renzi ha indicato il nome di Sergio Matterella. Prima di iniziare la Amato aveva dichiarato a Zonalocale.it. "Mi piacerebbe Mattarella, per il suo essere lontano dagli scandali, per il suo essere lontano dalla storia di commistione tra comunicazione e politica del nostro Paese. E poi è un costituzionalista". Dopo che l'assemblea ha dato l'ok a Mattarella, Maria Amato commenta. "Spero possa essere eletto già nella prima votazione. Renzi ha richiamato anche il suo impegno nella lotta alla mafia. È la figura giusta per il Colle".

Non sarà però oggi il momento buono per l'elezione del nuovo presidente perchè non c'è l'accordo delle altre forze politiche. Per questo, con tutta probabilità, il Pd partirà votando scheda bianca per puntare alla quarta votazione, dove si abbassa il quorum necessario all'elezione.