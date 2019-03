Arriverà per la prima volta in Abruzzo Martin Mitchel, presenter internazionale del programma Zumba Fintness, per la masterclass dedicata agli amanti di questa disciplina. Domenica 1 febbraio, presso l'Elefante Rosa di Vasto Marina, Mitchel sarà l'ospite d'eccezione dell'evento organizzato da Carmela Primante e che vede la partecipazione di 14 istruttrici ZIN ( Zumba Instructor Network).

Il pomeriggio inizierà alle 16 con l'ingresso e l'accoglienza dei partecipanti, alle 16.30 Zumba Kids, alle 17.30 la lezione con Martin Mitchel e alle 18.30 la masterclass.



Per info e prevendite contattare Carmela Primante 327.5725363 oppure Valentina D'Adamo 389.4703117.