Una vera battaglia nel fango, combattuta su un campo reso pesantissimo dalla pioggia, e conclusasi col meritato successo del Sulmona. Questo è stato in sintesi il match di domenica scorsa al campo dell’Incoronata di Sulmona fra i Lupi e gli Arciglioni Vasto Rugby valevole per il campionato di serie C2 abruzzese.

Punteggio finale 34-5 per i padroni di casa che hanno marcato sei mete, contro un’unica segnatura per gli adriatici. A segno per il XV biancorosso il solito Marco Talone, pilone del Vasto Rugby da questa stagione, già protagonista di ben cinque segnature pesanti in otto partite disputate. La sua marcatura è arrivata dopo una percussione sostenuta da diversi compagni di squadra che l’hanno sospinto fino all’area di meta avversaria. Il Sulmona ha invece superato la linea bianca vastese in quattro occasioni durante la prima frazione e altre due nella ripresa, gestendo al meglio il vantaggio.Ora il Vasto Rugby osserverà un lungo periodo di riposo e tornerà in campo il 22 febbraio prossimo, davanti al pubblico di casa, contro la Polisportiva L’Aquila.