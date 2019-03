Una giornata alla scuola cattolica paritaria Madonna dell’Asilo. Inizia la giornata con i bambini accolti dal sorriso delle suore Figlie della Croce. Sono loro il filo di continuità della tradizione ultradecennale dell’istituto, ormai da qualche anno portata avanti dalla cooperativa che ha permesso a questa scuola di non morire. Il momento comunitario di accoglienza è lo spunto per iniziare la giornata con tanto entusiasmo. Ogni sezione entra nella sua classe ed inizia la giornata di lezioni. Nelle diverse ali dell’istituto si possono percepire sin dai corridoi quelle che sono le attività dei bambini all’interno delle aule. I giochi spensierati della sezione primavera, con l’allegria contagiosa dei bimbi più piccoli della scuola. Questa sezione, introdotta lo scorso anno, ha ricevuto un buon numero di iscritti e porterà, per il prossimo anno, all’apertura di una seconda sezione. Nella scuola dell’infanzia iniziano le attività più strutturate. Dai lavori per sviluppare le attività manuali. Materiali e colori differenti per tante creazioni come quelle per raccontare l’evolversi delle stagioni. Tanti bei disegni arricchiscono le pareti delle aule, con uno scenario che cambia con il passare delle settimane, che ricorda le feste dell’anno, i momenti importanti della vita scuola. Per i bimbi arriva il momento di scendere in palestra, dove li attende lo psicologo Luigi Gileno per il laboratorio di rilassamento. È una delle novità introdotte dalla scuola quest’anno, per sviluppare sin dalla tenera età, capacità motorie.

Si sale al primo piano e si entra negli spazi dedicati alla scuola primaria. Gli alunni della quinta sono alle prese con la lezione di inglese. Attraverso il supporto della Lim si studiano tutti gli aspetti della lingua straniera, con tanta attenzione e la prontezza dei ragazzi a rispondere alle domande dell’insegnante. Passando per le altre classi ci sono le lezioni di matematica, italiano e tutte le altre materie d’insegnamento con gli alunni sempre con un ruolo da protagonisti. Sono loro ad avvicinarsi alla lavagna per provare a fare gli esercizi di algebra o evidenziare le frasi interessanti di un testo. Ogni classe è decorata dai lavori realizzati dagli alunni stessi, creando così un ambiente accogliente e a misura di bambino. L’attenzione non può non essere richiamata dagli spazi dedicati alle piccole biblioteche presenti in ogni aula. Libri adatti all’età degli alunni di quella classe e addirittura uno spazio con tappeti e cuscini dove i bimbi, negli orari previsti, possono leggere il libro preferito in tranquillità. È il momento della ricreazione, in cui gli alunni possono allentare la concentrazione dalle lezioni e riprendere energie per la seconda parte della mattinata. Con il bel tempo, poi, si può godere del bellissimo parco della Scuola Madonna dell’Asilo, uno spazio verde dove poter giocare con tutta tranquillità. La seconda parte della mattinata trascorre con le attività ludico-creative, per i più piccoli, e per quelle scolastiche, per i più grandi. A seconda dell’orario si passa dalla palestra, per l’attività motoria, al laboratorio di informatica, per iniziare a prendere dimestichezza con un uso consapevole delle nuove tecnologie.

Al momento del pranzo si scende a mensa, dove si possono gustare i pasti preparati con cura dalle cuoche della Scuola Madonna dell’Asilo. “Quello del pranzo è un altro momento importante – sottolinea il presidente della cooperativa, Massimiliano Melchiorre -, perché abbiamo la possibilità di curare l’educazione degli alunni anche dal punto di vista alimentare”. Nel momento del pranzo arrivano anche i bambini che frequentano altre scuole ma che scelgono di usufruire si questo servizio, del doposcuola e delle attività extracurriculari. Il pomeriggio inizia con le attività didattiche, dove i bambini sono seguiti da insegnanti qualificati. E poi c’è la parte delle attività extra. “Anche quest’anno c’è con noi lo psicologo Luigi Gileno, che negli anni scorsi ha proposto progetti apprezzati da bambini e genitori”. E poi ci sono l’educazione motoria, le scienze, l’arte. Rinnovata anche la collaborazione con Teatro Studio Vasto e in più c’è la novità del centro studi danza Rassjanka, con una docente laureata presso l’università di Kazan, in Russia. In questi anni di “nuova” esperienza, con la cura della cooperativa Madonna dell’Asilo e lo sguardo sempre vigile e amorevole delle suore Figlie della Croce. Sabato 31 gennaio, in occasione dell’Open Day, dalle 9 alle 12, sarà il momento di scoprire tutte le attività dell'offerta formativa, di visitare gli spazi e di chiedere informazioni per tutte le curiosità sulle attività della Scuola cattolica paritaria Madonna dell’Asilo.

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo, 13 - Vasto

0873.380141 - madonnadellasilo@libero.it

