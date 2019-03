Conferenza stampa presso la Sala del Gonfalone, stamane, per un rapporto sulle attività della commissione Servizi sociali presieduta dal consigliere comunale Mauro Del Piano. Presenti, oltre al presidente, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, e l'assessore alle Politiche sociali, Anna Suriani.

"L'incontro di oggi - ha sottolineato il sindaco Lapenna - serve a fare chiarezza sull'impegno dell'amministrazione comunale a sostegno delle famiglie e delle persone bisognose. L'impegno, sempre maggiore, avviene nel massimo della trasparenza, per cui ringrazio il presidente Mauro Del Piano per il lavoro che sta portando avanti. Il fatto che non giungono proteste o ricorsi è segno del percorso chiaro e lineare che si sta seguendo. Come amministrazione comunale siamo anche impegnati nel sostegno alle associazioni, come la Caritas, che si adoperano nel sociale. Nonostante i continui tagli da Stato, Regione e Provincia, il Comune di Vasto vede crescere il proprio contributo al settore".

Lo stesso "percorso lineare", ha tenuto a sottolineare il primo cittadino di Vasto, caratterizza anche l'assegnazione delle case popolari: "Anche in questo caso, in 8/9 anni di amministrazione non abbiamo ricevuto ricorsi o lamentele per le assegnazioni, che avvengono in assoluta trasparenza".

È stato quindi il presidente della commissione Servizi sociali ha snocciolare i dati relativi ai servizi erogati: "Nel 2013 abbiamo erogato 73500 euro, mentre nel 2014 92500 euro, con un aumento del 26%. Sono state esaminate 186 domande, rispetto alle 152 del 2013. Di queste, 92 domande ordinarie hanno travato accoglimento e 14 sono state bocciate; rispetto alle domande straordinarie, 61 sono state quelle accettate e 19 quelle negate".

A fronte dell'aumento delle erogazioni e del lavoro in commissione, Del Piano ha tenuto a precisare che le riunioni di commissione sono state ridotte. Meno 6 riunioni, con un risparmio per l'ente di 3mila euro.

A seguire, l'assessore Anna Suriani ha dato atto alla commissione del buon lavoro svolto, con una riflessione che ha toccato anche le esenzioni Tari: "Se ne occuperà la commissione per i regolamenti, ma penso che siamo d'accordo sul fatto che le esenzioni debbano essere necessariamente legate anche alla situazione del reddito delle famiglie con disabili". L'assessore ha poi rimarcato l'incertezza per il futuro rispetto alla compartecipazione delle spese sanitarie: "Per quest'anno la Regione ha assicurato la totale copertura, ma se nel futuro non sarà più così gli enti locali saranno gravati di un carico non indifferente".

In coda all'incontro, l'annuncio fatto dal dirigente Enzo Marcello: "Lunedì abbiamo aperto le buste del bando relativo all'assegnazione dei servizi del Piano di zona per i prossimi tre anni. Su sei buste giunte in Comune, 3 avevano i requisiti e 3 sono state escluse. Delle 3 ammesse, il ribasso su base d'asta più consistente è stato quello del consorzio di cooperative Sgs, che si è aggiudicato il bando con un ribasso del 11,23%. Il risparmio per l'ente, rispetto all'anno scorso e a parità di servizi previsti, è di 125mila euro all'anno".