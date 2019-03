La cultura e la coltura della Canapa agro-industriale saranno i protagonisti del convegno "Canapa industriale: un modello per un futuro sostenibile" che si svolgerà presso il Teatro San Filippo a San Buono, sabato 31 Gennaio. L'incontro è organizzato dal Comune di San Buono e dall'Associazione Sativa Molise, che si occupa di promozione e divulgazione della Canapa sativa.

Come spiegano gli organizzatori, la canapa è "un prodotto, per secoli, radicato nell’agricoltura abruzzese e del quale – dalla seconda metà del Novecento – si erano perse le tracce a causa della prepotente comparsa sul mercato di prodotti derivanti dal petrolio che, e non da oggi, abbiamo scoperto essere uno dei principali motivi di degrado del Pianeta, sia sotto il profilo prettamente ecologico, sia sotto l’aspetto sociologico ed antropologico. La plastica ha invaso i mercati e trasformato gran parte del mondo in discarica a cielo aperto con le conseguenze gravissime che tutti conosciamo. Le argomentazioni che hanno convinto l’amministrazione comunale di San Buono ad appoggiare l’iniziativa proposta da Sativa Molise, aderente ai Gruppi di Ricerca Ecologica, sono state sicuramente di carattere ecologico e corroborate da valutazioni di tipo economico e sociale. È stato dimostrato, infatti, che il prodotto ha in sé tutti gli elementi per innescare un virtuoso cambiamento sotto il profilo ecologico e sociale. La Canapa è un prodotto naturalmente Bio, non necessitando di prodotti chimici, e addirittura migliora le condizioni del terreno in cui viene piantata. Migliora la qualità dell’aria divorando otto volte CO2 rispetto alle altre colture della stessa dimensione".

Gli stessi organizzatori poi precisano che "il convegno è stato volutamente organizzato senza relatori e scalette rigide ed autoreferenziali che riconoscessero primogeniture di varia natura che non esistono, se non nella riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto. Parteciperanno rappresentanti del mondo associativo degli agricoltori, amministratori locali, artigiani, commercianti e – elemento non trascurabile – operatori dell'Arcipelago SCEC (solidarietà che cammina) che operano in un contesto capace di innescare fenomeni in controtendenza con l’attuale momento di grave crisi del mondo del lavoro, particolarmente in ambito agricolo, artigianale e giovanile. È intenzione degli organizzatori, col supporto dell’amministrazione comunale, partire per un lungo costruttivo e proficuo cammino in grado di offrire un contributo di cambiamento per determinare uno sviluppo che, partendo dall’ambito agricolo, interessi le attività produttive dal settore artigianale a quello turistico. Un altro modo è possibile. La giornata sarà la premessa ad una serie di attività che, concertate con le istituzioni, non saranno semplici kermesse, magari ripetute annualmente, ma diventeranno lavoro quotidiano per una buona parte degli operatori economici del territorio".

Il programma del convegno:

MATTINA dalle ore 10:00

registrazione presenze

saluto delle autorità locali

Alessandro Cianci: "Innovazione nelle produzioni agricole e sviluppo delel zone rurali"

Gianni Cordisco: "Economia del territorio e creazione d'impresa"

Letizia Galiero "Lo SCEC: moneta solidale per un'economia virtuosa del territorio"

12.30/15:00 pausa pranzo

con buffet a base di prodotti di canapa presso i locali comunali del Monopolio

POMERIGGIO dalle ore 15:00

Franco Cramanico: "Riferimenti normativi"

Arturo Melisi: "Innovare per conservare- la canapa anche in edilizia"

Natascia Cupaiolo: "Proprietà nutrizionali della canapa"

Valerio Zucchini: "Tecnologia, costi e ricavi"

Rosario Scotto: "Tecniche e coltivazione"