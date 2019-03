Nel girone B del campionato Juniores d’Elite abruzzese un sedicesimo turno caratterizzato dal risultato ‘sorpresa’ giunto dal campo del River Casale 65, uscito vittorioso 4-1 contro la capolista Renato Curi Angolana e della vittoria nel ‘derby’ del San Salvo ai danni della Vastese, quest’ultima si è dovuta arrendere al 2-1 dei cugini bianco blu. Giornata amara anche per il Vasto Marina che, pur giocando bene, a sei minuti dalla fine ha subito il gol sconfitta della Spal Lanciano, quest’ultima ha superato i vastesi per 2-1 in casa. Infine il Cupello Calcio torna alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana e lo fa a Sambuceto con la Folgore, chiudendo il match sul 2-0 grazie ai gol di Di Croce e Di Renzo. Vedendo i risultati e volgendo un occhio alla classifica, resta invariata la prima posizione, posseduta dalla Renato Curi Angolana con i 40 punti che blindano il primato. Al secondo posto siede il Cupello (30 punti)seguito dall’U.S. San Salvo che può approfittare della sconfitta del Vasto Marina per scavalcare la squadra di mister Baiocco, scivolata al quarto posto e ferma a 26 punti. Ma andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto in campo ieri pomeriggio.

Partendo proprio dal ‘derby’ tra il San Salvo e la Vastese. I biancorossi scendono in campo schierandosi con il 4-4-2 e all’ottavo Piccinini, dopo una bellissima azione corale, taglia con sicurezza in area e, servito dal prezioso lancio di D’Angelo, anticipa il portiere e realizza l’1-0. I sansalvesi non vogliono regalare nulla ai cugini vastesi, ma questi ultimi costruiscono bene in fase d’attacco. Al 44’una mischia in area favorisce Lamberti che, dopo la presa non sicura di Schiavone, sfrutta un rimpallo fortuito e insacca la sfera in rete. 1-1 e squadre negli spogliatoi. Nella ripresa, dopo nenanche un giro d’orologio, gol fulmineo del San Salvo che porta la firma ancora di Lamberti che realizza una grande rete, con un tiro al volo da antonomasia. Gol fulmineo che sentenzierà il match. Infatti, pur passando al 4-3-3, i biancorossi non riescono a trovare la rete del pareggio, pur rendendosi pericolosi in più di una occasione. Triplice fischio e vittoria per il San Salvo. I bianco blu si rifanno dopo la pesante sconfitta dell’andata (finì 3-0 a Vasto) e si prendono il terzo posto in classifica (più uno sul Vasto Marina). I Vastesi, invece, con la sconfitta di ieri hanno alle spalle la zona retrocessione che dista solo tre punti. L’obiettivo dei biancorossi dovrà essere quello di fare risultato sul campo della D’Annunzio Marina la prossima settimana. I sansalvesi , invece, la prossima settimana saranno impegnati a Miglianico.

Sconfitta amara anche per i ragazzi di mister Baiocco. Il Vasto Marina in casa ospita la Spal Lanciano e scende in campo con un 4-4-2 che vede Canosa trai pali,Tracchia, Forte P., Ciccotosto e Nocciolino in difesa, Ratta, Cozzolino, Forte e D'Ottavio a centrocampo, Santoro e Marchesani in avanti. A sbloccare il risultato sono i lancianesi, al settimo del primo tempo quando Canosa esce male e la palla carambola prima sul palo e poi in porta. Al 21’ Cozzolino non ci sta e porta i conti alla pari (1-1). Secondo tempo che vede protagonista il Vasto Marina che, pur creando molto- così come era avvenuto nella prima frazione- non riesce a concretizzare. Al 30’ mister Baiocco si gioca la mossa Catuogno al posto di Marchesani. Ma a sei minuti dalla fine la Spal Lanciano trova la rete del definitivo 2-1, dopo una palla persa dei vastesi che ha poi favorito la ripartenza fulminea e vincente dei lancianesi. Finisce così 2-1, in un misto di amarezza e frustrazione. Tante le assenze anche oggi tra le fila del Vasto Marina e mister Baiocco non ha potuto contare su otto giocatori della sua rosa (labbrozzi ,D'Alessandro ,Montesanto ,Di Battista,Di Chiacchio e Monachetti ) molti dei quali utilizzati in prima squadra e a risposo in vista dell’importantissimo match di domenica prossima dei senior. Il prossimo impegno per la squadra juniores del presidente Cirulli - molto impegnato sul mercato in questi ultimi giorni – vedrà i vastesi scendere sul campo della corazzata Renato Curi Angolana e vincere non sarà cosa semplice.

Gioisce in trasferta invece il Cupello Calcio contro il Fulgore Sambuceto vincendo con un netto 2-0. La formazione rossoblu è scesa in campo schierandosi con il tridente d’attacco formato da Ferrara, Di Croce e Di Renzo. Al ventesimo del primo tempo Di Croce serve prima Di Renzo e poi, dopo che quest’ultimo lo innesca con un cross di precisione, lo stesso Di Croce anticipa il portiere avversario e realizza l’1-0. Nella ripresa arriva il raddoppio: all’80’ Di Fidio (esordio per lui oggi classe 1999) innesca Tartaglia e lo stesso crossa al centro trovando Di Renzo che è bravo a realizzare il 2-0 (gol fotocopia del primo per alcuni versi). Il Sambuceto non trova la forza giusta per riaggire e così la partita si chiude. Tre punti portati a casa dai cupellesi che rimangono secondi con 30 punti in tasca. Nona vittoria stagionale ed esordio in campo anche per Di Paolo (1999) entrato nella ripresa. La prossima settimana i rossoblu torneranno al comunale dove ospiteranno il River Casale 65 che ieri ha battutto di lunghezza, come abbiamo già detto, la Renato Curi Angolana.

Juniores Chieti girone A- Nello scontro al vertice tra il Vasto Calcio ed il Casalbordino finisce 4-0 per i padroni di casa che, con una vittoria schiacciante, conquistano il primo posto in solitudine. Una partita, quella andata in scena ieri pomeriggio, dominata per novanta minuti dai vastesi che al 40' rischiano di passare in svantaggio su calcio di rigore. Ma portier Villamagna è prontissimo e dice di no ai giallorossi. Un minuto più tardi sono i ragazzi di mister Aquarola a trovare l'1-0 con Finamore che sfrutta una mischia in area per realizzare il vantaggio casalingo. Nella ripresa Finamore si ripete con un virtuoso gol al volo da fuori area. Il Vasto Calcio ha ancora fame di gol e non contenta del vantaggio doppio, conquista il tris con Desiati (3-0). Con il Casalbordino praticamente rimasto negli spogliatoi, Finamore ha il tempo di realizzare la sua tripletta personale ed il quarto gol di squadra della serata. Finisce 4-0 e al comando della classifica sale in solitudine la compagine vastese (a quota 26), mentre i casalesi scivolano al terzo posto, superati dalla formazione del Mario Tano (25 punti).