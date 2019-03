Pallamano Vasto - Cus Pallamano Chieti: 19 - 24, così recita il tabellone a fine gare in una partita in cui la Pallamano Vasto esce a testa alta dal campo contro i primi in classifica al massimo dei punti. Primo tempo ad alti ritmi in cui nei primi dieci minuti la Pallamano Vasto, gioca la sua partita effettuando un break di 4-2, ma la squadra teatina reagisce effettuando un pesante break di 2-10, arrivando a fine tempo sul 8-14 per la squadra ospite.

Nel secondo tempo i Teatini allungano portandosi a +10, ma comunque la squadra di Mister Bevilacqua non si demoralizza ed effettua un break di 6-1, nei minuti finali, portandosi a -5. "Nonostante la sconfitta, abbiamo fatto una bella gara. Mi dispiace perdere, ma abbiamo dato il massimo oggi, giocando di squadra. Comunque loro rimangono i più forti anche perchè con oggi si conclude il girone d'andata e loro concludono con 33 punti, il massimo punteggio; hanno vinto tutte le partite totalizzando circa 350 goal". Queste le parole di Nicolas Ruffilli, uno dei leader della Pallamano Vasto, nel post partita.

Degne di nota le belle prestazioni dello stesso Nicolas, autore di 8 goal, del "giovane" portiere Giuseppe Bozzelli e di Mirko Di Tullio. La Pallamano Vasto tornerà in campo il 31 Gennaio, al Palasport dei Salesiani di Vasto, contro il Pallamano Camerano.

Pallamano Vasto: Gaggini Armando, Bevilacqua Cesare (K) (4), Ruffilli Nicolas (8), Verardi Luca (1), Di Casoli Andrea (2), Arditelli Francesco, Mazzeo Luigi (2), Boros Robert (1), Crisci Francesco, Bozzelli Giuseppe, Sfredda Tito, Bevilacqua Davide, Squeo Giuseppe, Di Tullio Mirko(1). Mister: Michele Bevilacqua. Dirigente: Mauro Maccione.

Cus Pallamano Chieti:Colaprete, Salini A.(4), Salini M. (2), Milosevic (2), Giuffrida (9), Giampietro (4), Di Gregorio, Rapposelli, Di Virgilio (1), Pellegrini (3), Pieragostini (1), Fagnano.

Ufficio Stampa Pallamano Vasto