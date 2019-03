Dopo l'inaugurazione di sabato scorso è entrato nel vivo il Festival della Scienza 2015. Tanti gli eventi che hanno caratterizzato la prima giornata, con ospiti speciali, tra cui diversi ex allievi del Mattioli tornati nella loro scuola come esperti di materie scientifiche e non. Spettacoli, conferenze, laboratori ed esperimenti che hanno affascinato anche gli alunni di scuole elementari e medie che hanno partecipato ad una giornata nel segno del sapere scientifico. A raccontare ciò che avviene durante il Festival ci sono i ragazzi dell'ufficio stampa, una vera e propria redazione giornalistica che realizza articoli, foto e video da pubblicare sulla pagina facebook ufficiale (clicca qui).

La giornata di domani, martedì 27 gennaio, si aprirà con il videomaker vastese Alessandro Di Gregorio, alle 9.10 in Auditorium, per proseguire poi con lo spettacolo su Galileo di Nicola D'Adamo (Sala Mattioli) e con gli incontri a cura di Sara Di Domenico (biologa), Carmelina Santini (scrittrice), Idea Majella Turismo, Germana Battista (ortottista), oltre a laboratori e spettacoli a cura di docenti e studenti del Mattioli ed altri istituti vastesi.

Il programma di martedì 27 gennaio

9.10 - 11.00 Auditorium - Polo Liceale “R. Mattioli”

8744 IMI Alla ricerca della memoria perduta

Lezione spettacolo Alessandro Di Gregorio, ex allievo oggi videomaker

9.10 - 10.10 Aula blu - Polo Liceale “R. Mattioli”

Al di là del visibile

Conversazione con Sara Di Domenico, ex allieva oggi Biologa



10.10 -11.00 Sala Mattioli - Corso De Parma

Galileo- Liberamente ispirato a Vita di Galileo di B. Brecht

Monologo di Nicola D’Adamo, testo e regia Marco Ercolano, Maria Cristina Minerva



11.10 - 11.50 Auditorium - Polo Liceale “R. Mattioli”

Art’ è Natura

A cura di Marina Di Santo, Anna Torre, Rita Checchia e studenti IIIG Scuola Secondaria “R.Paolucci”



11.10 - 12.10 Polo Liceale “R. Mattioli”

Harmonia est discordia concors

A cura di Alfredo Forenza e studenti VA



11.10 -12.10 Aula blu- Polo Liceale “R. Mattioli”

Majella senza confini

A cura di Idea Majella Turismo

11.10 - 12.30 Lab. di Chimica - Polo Liceale “R. Mattioli”

Che gusto! Laboratorio di educazione sensoriale

a cura di Annalisa Emanuele e studenti IIH Scuola Secondaria “R.Paolucci”

11.15 - 12.10 Aula disegno - Polo Liceale “R. Mattioli”

Grappoli di memoria

A cura dell’autrice Carmelina Santini

12.00 - 12.30 Auditorium - Polo Liceale “R. Mattioli”

Muri che non proteggono

A cura di Maria Antonietta Andreani, Marina Di Santo e studenti IIIH Scuola Secondaria “R.Paolucci”

14.00 - 17.00 Scuola Madonna dell’ Asilo

Ortottica: istruzioni per l’uso Consigli per i genitori e visite ortottiche di screening

A cura di Germana Battista, ex allieva oggi ortottista

14.30 - 16.00 Ospedale Civile “S. Pio da Pietrelcina” Vasto

Visita alle unità operative di radiologia e laboratorio analisi