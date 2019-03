In occasione del “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime dell'Olocausto, il Municipio della Città del Vasto partecipa al ricordo delle vittime con una cerimonia, alle 10.30, presso il campo di internamento di Istonio Marina, lungo Viale Dalmazia, deponendo una corona d’alloro sul cippo in memoria di chi ha subito la violenza del nazifascismo. Inoltre, alle ore 19:00, presso il Teatro Rossetti di Vasto, in via Aimone, sarà possibile partecipare, gratuitamente, alla manifestazione “Musica, letture, immagini” con Aldo Ferrantini, flauto; Davide Di Ienno, chitarra; Linda Ferrari, soprano; Antonio De Angelis, pianoforte; Maria Elena Fresu, letture.

"La giornata della memoria rappresenta per tutti noi un momento di profonda riflessione e l’invito che rivolgo a tutti i cittadini è di partecipare con attenzione e interesse al programma di eventi. Il Comune di Vasto, anche quest’anno, attraverso l’arte, la musica e il teatro, esprime la propria attenzione e sensibilità nei confronti della Giornata della Memoria". Così il Sindaco Luciano Lapenna commenta la “Giornata della Memoria” a margine del Consiglio comunale odierno.