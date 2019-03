Nella sfida contro il Sulmona fanalino di coda del campionato la Vastese torna alla vittoria. In un’Aragona con pochi spettatori i biancorossi ottengono i tre punti dopo novanta minuti avari di emozioni. A decidere la sfida è il guizzo di Berardi all’inizio della ripresa. Per la squadra di mister Vecchiotti era comunque importare vincere, per evitare ulteriori guai, e così è stato.a

La cronaca. Prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Osvaldo Baiocco, grande sostenitore biancorosso. Nel primo tempo le emozioni sono ben poche anche perché il campo è molto pesante a causa della pioggia caduta nei giorni scorsi. Al 17’ Giuliano prova a dare la scossa ai suoi con una percussione per servire Tarquini che, di testa, tira alto. Due minuti dopo De Fabritiis perde palla al limite dell’area con due giocatori del Sulmona rapidi ad avventarsi sulla sfera ma il tiro di Druskovic trova la respinta di Leo. La Vastese tenta di sfruttare i calci da fermo, al 34’ la punizione di D’Ambrosio finisce alta. L’attacco più pericoloso alla porta degli ospiti arriva dai piedi di Bonuso, con un velenoso tiro da fuori area che finisce di poco alto. A quattro minuti dalla fine del primo tempo episodio chiave del match. Palmiero colpisce con la mano sulla tre quarti ed il direttore di gara estrae il secondo giallo per lui. Il Sulmona resta in 10 e la Vastese prova ad accelerare. L’ultima azione degna di nota è la bella girata di De Fabritiis che impegna Carosa.

Si torna in campo e la Vastese prova a sfruttare la superiorità numerica per andare in vantaggio. La rete arriva al 6’ quando Berardi riceve palla sulla sinistra, supera un avversario e lascia partire un preciso tiro che si infila alla destra di Carosa. La Vastese prova a controllare e ripartire per cercare il raddoppio, il Sulmona non si arrende e si butta in avanti. Al 16’ gli ospiti reclamano un calcio di rigore per un presunto atterramento in area biancorossa, ma l’arbitro lascia proseguire. Mister Vecchiotti si copre per difendere il risultato e il Sulmona riesce raramente a farsi vedere in avanti. Su una delle ripartenze biancorosse, al 27’, Soria porta palla ma preferisce la soluzione personale dalla distanza piuttosto che il servizio per i compagni e la palla finisce altissima. Al 36’, poi, è il nuovo entrato Cataruozzolo a provarci in acrobazia senza però impensierire Carosa. Dopo i minuti di recupero, finisce la sfida con la Vastese che torna a vincere e conquistare i tre punti.

Vastese – Sulmona 1-0 (6' st Berardi)

Vastese: Leo, Balzano, Stigliano, Giuliano, De Fabritiis, Benedetto (32’st Napolitano), Berardi (20’st D’Adamo), D’Ambrosio, Tarquini (32’ st Cataruozzolo), Soria, Bonuso. Panchina: Antenucci, Verna, Castello, Abdul. Allenatore: Vecchiotti

Sulmona: Carosa, Palmiero, Mirto (18’ st Agatiello), Favilla, Marini Campanella, Druskovich (5’ st Sulli), Di Michele, Civitareale, Fedele, Cavasinni. Panchina: Torre, Di Cola, Floresta, Lorenzetti, Pasquadi Bisceglie. Allenatore: Di Marcantonio

Arbitro: Romanelli (Lanciano) – Cialini (Teramo) e Boffa (Chieti)

Ammoniti: 38’ Druskovich (S), 43’ Benedetto (V)

Espulsi: 41’ Palmiero (S) per doppia ammonizione, 43' st Cavasinni