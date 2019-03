Ventiduesimo turno di campionato nel girone di Eccellenza abruzzese che ha visto vincere il Miglianico (3 a 0 in casa contro l’Acquaesapone), la Vastese Calcio (1-0 all’Aragona contro il Sulmona), l’Alba Adriatica (1-0 in casa contro il Capistrello), l’Avezzano (2-1 contro il San Salvo) e la Renato Curi Angolana (3-1 con il Vasto Marina). Pareggio preziosissimo per il Cupello Calcio in casa contro la capolista Paterno (0-0), mentre è finita 1-1 tra il Francavilla ed il Pineto, e 2-2 tra la Torrese ed il Montorio. Ma andiamo a vedere cosa è successo in sintesi nelle partite che riguardano le squadre del territorio locale.

La capolista Paterno arriva al comunale di Cupello con l’obiettivo di confermarsi alla testa della classifica, ma gli uomini di mister Di Francesco desiderano fare bene e magari centrare un colpaccio che li proietterebbe con un sguardo verso i playoff. Per cercare un risultato utile contro Paterno, il Cupello Calcio scende in campo con Tascione, Antenucci, Del Bonifro, Ligocki, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani M., Pendenza, Avantaggiato, Luciano. Prima frazione di gioco priva di azioni da gol degne di nota, con le due formazioni che si studiano tatticamente. Comunque un primo tempo bello da vedere. Nella ripresa il copione recitato dalle due squadre è praticamente lo stesso del primo tempo: partita combattuta a tal punto da non permettere ad entrambe di trovare soluzioni facili in attacco. Un pareggio prezioso per Avantaggiato e compagni, autori di una stagione sin’ora davvero positivo.

Dopo il silenzio stampa in casa U.S. San Salvo annunciato e confermato in settimana, per buttarsi alle spalle la sconfitta ai rigori nella finale di coppa Italiana contro la Renato Curi Angolana, i bianco blu giungono in quel di Avezzano schierando Catterani trai pali, Triglione Ramundo, Quaranta e Felice in difesa, Luongo, D’Aurelio, Battista, Argirò a centrocampo e Di Ruocco e Antenucci in avanti. Mister Gallicchio sceglie il 4-4-2, dovendo fare a meno di Marinelli in tribuna ancora infortunato. Primo tempo a reti inviolate sino al 25’, quando Battista atterra in area un giocatore dell’Avezzano. L’arbitro vede tutto e decide per il rigore. Dal dischetto per i marsicani va Moro che a botta sicura batte Catterani. 1-0 Avezzano e l’U.S. San Salvo con l’uomo in meno. Dopo la pausa negli spogliatoi, le due squadre rientrano in campo e a trovare il gol è ancora la squadra di casa, grazie al colpo di testa vincente di Moro. 2-0 Avezzano e San Salvo in difficoltà nel manovrare l’azione in attacco. Successivamente i sansalvesi accorciano grazie ad un’autorete dei marsicani e la partita si riapre. Passano i minuti e i ragazzi di mister Gallicchio non riescono a trovare il pareggio. Finisce 2-1 allo Stadio dei Marsi. Doppia beffa in una settimana per i sansalvesi, superati in classifica dalla Renato Curi Angolana uscita.

Il Vasto Marina, in cerca di punti, si presenta in quel di Città Sant’Angelo ancora con molti assenti. Tra le fila della Renato Curi Angolana tornano in campo Pirelli, Farindolini e Di Camillo, permettendo così a mister D’Eustasio di poter contare sui propri migliori undici. Mister Battista, dalla sua parte, decide di far scender in campo il solito Cialdini trai pali, Lupo Napolitano, Baldares, Di Biase, Di Santo, Galiè, Torres, Di Capua e Monachetti. Primo tempo alla pari tra le due formazioni sino al 41’, quando su calcio d’angolo i padroni di casa servono Farindolini che riceve palla al limite dell’area, dribbla due uomini e calcia in porta, superando così Cialdini e realizzando la rete dell’1-0 che manda le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al 48’ arriva il pareggio del Vasto Marina con un’azione sulla fascia di Monachetti che poi serve al centro Galiè, quest’ultimo con una gran ‘botta’ infila la palla in rete. Successivamente i vastesi perdono una brutta palla a centro campo e ne fa tesoro l’Angolana che poi in area nella mischia riesce a siglare il 2-1 e a passare di nuovo in vantaggio. I biancorossi sfiduciati dallo svantaggio, non riescono a costruire un buon gioco e i padroni di casa trovano spazio nell’area avversaria. Al 42’ infatti su calcio d’angolo arriva il 3-1 della Renato Curi che conquista così i tre punti. Un vero peccato perché il Vasto Marina era riuscito a trovare un pareggio davvero prezioso, ma nei minuti successivi i ragazzi di mister Battista hanno mollato, lasciando così molto più spazio agli avversari in fase offensiva. Con la vittoria dell’Alba Adriatica ( 1-0 in casa contro il Capistrello) e della Vastese Calcio (1-0 all’Aragona con il Sulmona)per i vastesi si mette male, con la salvezza sicura distante undici punti.

Tutti i risultati della ventiduesima giornata di Eccellenza abruzzese:

Alba Adriatica-Capistrello 1-0

Avezzano Calcio-S.Salvo 2-1

Cupello-Calcio-Paterno 0-0

Francavilla Calcio Nc-Pineto 1-1

Miglianico Calcio-Acquaesapone 3-0

Renato Curi Angolana-Vasto Marina 2-1

Torrese-Montorio 88 2-2

Vastese Calcio 1902-Sulmona Calcio 1921 1-0

La classifica aggiornata:

Francavilla 44

Paterno 44

Avezzano 43

RC Angolana 38

U.S. San Salvo 35

Pineto 33

Torrese 32

Cupello Calcio 30

Martinsicuro 29

Miglianico 28

Montorio 88 27

Vastese Calcio 25

Capistrello 24

Acqua & Sapone 18

Alba Adriatica 17

Vasto Marina 13

Sulmona 6