La BCC Vasto Basket, dopo aver accarezzato per lungo tempo la vittoria, è costretta a cedere il passo ad un Mola che ha saputo resistere nei momenti di difficoltà e poi andare a vincere la partita. E' stata comunque una giornata di sport e solidarietà, con la raccolta di alimenti a favore della Mensa Caritas di Vasto. Nell’intervallo c’è stato anche il saluto al pubblico del PalaBCC da parte di Suor Gianna, “anima” della Mensa, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per dare una mano.

La cronaca. Dopo un paio di errori per parte i primi punti del match li mette a segno il Mola. Poi, però, mister tripla Andrea Lagioia infila il primo canestro da 3 di giornata, prontamente imitato da Durini per il vantaggio biancorosso (6-2). La BCC Vasto Basket riesce a contenere in difesa e trovare buona trame offensive ma, dopo pochi minuti, coach Di Salvatore richiama in panchina Mirone per il 3° fallo commesso. Al suo posto entra Cordici, che non lo fa rimpiangere, riuscendo a dare manforte sottocanestro. Il vantaggio della BCC Basket cresce con il passare dei minuti, fino al canestro di Vincenzo Dipierro che chiude il quarto sul 23-16.

Si torna in campo ed è proprio Cordici ad aprire le danze (25-16). Gli uomini di coach Di Salvatore prendono fiducia e giocano bene, mettendo in difficoltà il Mola. Sul 33-21 un momento cruciale dell’incontro con il canestro del possibile +15 sbagliato dai vastesi e il contropiede del Mola che porta i pugliesi al -10. Gli ospiti riescono a ricucire, Di Salvatore si trova senza lunghi per il quarto fallo di Cordici e gli ospiti prendono coraggio, rispondendo con due triple che li fanno andare negli spogliatoi addirittura sul -1 (37-36).

Al rientro dagli spogliatoi Di Salvatore rischia Mirone e viene ripagato dal suo giocatore che va a segno per tre volte di fila. Tra i suoi canestri, però, c’è sempre la risposta del Mola che trova anche il pareggio sul 41-41, poi sul 43-43. A 4 minuti dalla fine del parziale viene fischiato il 4° fallo a Mirone, nuovamente richiamato in panchina. Si gioca punto a punto fino a quando Teofilo realizza il tiro libero aggiuntivo concesso dagli arbitri e porta il Mola in vantaggio. Per il PalaBCC è uno shock, anche perché gli ospiti riescono a colpire due volte dall’arco dei 6.75 (51-56) e solo il canestro di Cordici ricuce il distacco (53-56). Il numero 25 dei vastesi commette però il 5° fallo e chiude la sua partita.

Si riparte per l’ultimo quarto con tanta tensione agonistica in campo. Durini con un bel tiro da tre trova il pareggio che accende il pubblico vastese (56-56), poi il Mola torna nuovamente avanti. La BCC Vasto Basket riesce a mettere la testa avanti ancora una volta con la tripla di Lagioia (64-63). C’è il quinto fallo di Di Tizio a 4’ dalla fine con gli ospiti che hanno una grande precisione dalla lunetta e allungano. Poi, a 1’08’’ arriva anche il 5° fallo di Mirone, con il Mola che va avanti 71-66. Sono i titoli di coda del match, perché i vastesi non hanno più la forza di rientrare in partita e ai pugliesi non resta che controllare andare in lunetta e segnare per arrivare fino al 76-73 di vantaggio con cui chiudono la partita. Tra le chiavi di lettura del match certamente ci sono i tanti falli fischiati ai padroni di casa, che hanno mandato in lunetta gli ospiti per ben 34 volte contro le appena 15 dei padroni di casa che, durante la gara, hanno più volte mostrato disaccordo per le decisioni dei due fischietti.



Per la squadra del presidente Spadaccini è comunque un'occasione sprecata, visto che avrebbe permesso l'aggancio ai pugliesi. La prossima settimana i biancorossi saranno di scena a Venafro, dove sono chiamati a fare risultato visto che i molisani, vincendo a Francavilla, sono saliti a quota 10 in classifica, appaiati alla BCC Vasto Basket.

BCC Vasto Basket – Geofarma Mola 73-76 (23-16/37-36/53-56/73-76)

BCC Vasto Basket: Dipierro 11, Antonini 0, Di Tizio 2, Ierbs 5, Durini 15, Menna ne, Martelli 1, Cordici 9, Lagioia 20, Mirone 10. Coach: Di Salvatore

Geofarma Mola: Musci 6, Chiriatti 16, Pavone 0, Didonna 3, Salamina 14, Teofilo 16, Leo 15, Calò 6, Mazzarano ne, Palazzo ne. Coach: Lotesoriere.

Arbitri: Giancecchi, Restuccia

Tiri da 2: Vasto 17/37 Mola 15/29

Tiri da 3: Vasto10/25 Mola 7/21

Tiri liberi: Vasto 9/15 Mola 25/34