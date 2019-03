Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è atteso a Vasto alle 16, per un vertice urgente sul crollo del muraglione di contenimento dei giardini di Palazzo d'Avalos.

Il summit si terrà in municipio, dove D'Alfonso presiederà l'unità di crisi istituita per evitare ulteriori crolli in vista del maltempo dei prossimi giorni e per decidere gli interventi di ripristino.