Una domenica di sport e solidarietà. È quella che andrà in scena domenica 25 gennaio al PalaBCC di Vasto in occasione della 16ª giornata del campionato di serie B. In campo BCC Vasto Basket e Geofarma Mola, con i padroni di casa che sognano l’aggancio in classifica ai pugliesi. Nell’ultima giornata il Mola ha avuto la forza di conquistare una preziosa vittoria casalinga contro la Nuova Aquila Palermo, mentre i vastesi si sono dovuti arrendere ad un Bisceglie rinforzato dai nuovi innesti.

Per la squadra di coach Di Salvatore una vittoria sarebbe quanto mai preziosa per salire a quota 12 e poter affrontare con ancora maggior tranquillità il prosieguo della stagione. Ma, per la società biancorossa, la giornata di domenica prossima sarà importante anche dal punto di vista della solidarietà. Infatti all’ingresso del PalaBCC gli spettatori troveranno dei contenitori dove depositare alimenti a lunga conservazione da donare alla Mensa Caritas di Vasto. La struttura di via Buonconsiglio, portata avanti con passione da Suor Gianna e tanti volontari, ogni giorno offre decine di pasti caldi a chi non può permetterselo. Per questo il direttivo della BCC Vasto Basket ha deciso di sostenere questa meritoria opera invitando tutti coloro che si recheranno al PalaBCC a donare qualcosa. (Pasta, olio, farina, cibi in scatola, conserve e tutti gli altri alimenti a lunga conservazione).

La 16ª giornata

BCC Vasto Basket - Geofarma Mola

Il Globo Isernia - Ambrosia Bisceglie

Amatori Pescara - Planet Catanzaro

S.Michele Maddaloni - Duesse Martina Franca

Soavegel Francavilla - Romano Group Venafro

BCC Agropoli - Nuova Pall. Monteroni

Nuova Aquila Palermo - Casa Euro Taranto



La classifica

30 BCC Agropoli

22 Nuova Aquila Palermo

22 Amatori Pescara

20 Ambrosia Bisceglie

18 Nuova Pall.Monteroni

16 Planet Catanzaro

16 San Michele Maddaloni

16 Duesse Martina Franca

12 Casa Euro Taranto

12 Geofarma Mola

10 BCC Vasto Basket

8 Romano Group Venafro

6 Il Globo Isernia

2 Soavegel Francavilla