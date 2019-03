Un grave incidente si è verificato questa mattina presso la polveriera militare di Noceto, in provincia di Parma. Due artificieri, dipendenti della Sabino Esplodenti, ditta che ha sede a Lanciano e stabilimento a Casalbordino, sono stati investiti da un'esplosione mentre stavano lavorando per l’alienazione di materiale esplosivo al reparto 64.

Due sono gli operai feriti, un 49enne originario di Napoli e residente a Lanciano, e un 42enne di Vasto, R.F. le sue iniziali. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale di Parma. Secondo la stampa locale l'operaio vastese è rimasto colpito da alcune schegge ad una gamba e necessiterà di intervento chirurgico. Anche l'altro operaio sarà sottoposto ad operazione a causa delle ferite riportate. Per entrambi la prognosi e riservata ma non sarebbero in pericolo di vita.

"La Direzione dello Stabilimento Militare -si legge in una nota dell’Agenzia Industrie Difesa - ha avviato proprie indagini mettendosi a disposizione della Magistratura per quanto riguarda l'esplosione avvenuta stamattina alla polveriera di Noceto. L’esplosione si è verificata alle 7.30 mentre erano in corso operazioni di inertizzazione di materiali esplodenti da parte di una società esterna. Due operai della ditta 'Esplodenti Sabinò sono rimasti feriti. Entrambi sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Maggiore di Parma".

"Lo stabilimento di Noceto - si legge sul sito del Ministero della Difesa -, sorto nel 1937 come reparto Staccato del Laboratorio Caricamento Proietti di Piacenza, dagli anni '80 in poi è attivo nel settore del ripristino e demilitarizzazione di munizionamento di artiglieria, costruzione di munizioni per l'addestramento; revisione e manutenzione programmata dei missili Hawk.