Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, sede territoriale di Chieti-Vasto propone nuovi incontri divulgativi per i prossimi giorni nella nuova sede sita in via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Due gli appuntamenti di questa settimana: sabato 24 dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso la sede dell'associazione, si terrà il Corso di Comunicazione Efficace e PNL: "PNL per la crescita personale e di gruppo, - spigano gli organizzatori - è una tecnica che insegna a comunicare più efficacemente con se stessi e con gli altri. Si imparerà ad entrare facilmente in sintonia con le altre persone, gestire gli stati d’animo anche nei momenti difficili, aumentare l’autostima, dire le parole giuste al momento giusto.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 25 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 e riguarda un incontro, sempre presso la sede dell'associazione, dal titolo "Matrix nella storia dell'umanità: storie di manipolatori, di schiavi e di uomini risvegliati", a cura di Rodolfo Palermo.

Per prenotazioni contattare il numero 328-4799439.

L'associazione, inoltre, ricorda che è attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

