Sabato 24 e domenica 25 gennaio prossimi si terrà presso la piscina comunale Tano Croce di San Salvo l’ XI Meeting Tano Croce. Due giorni di nuoto organizzati dalla società sportiva Mille sport San Salvo. Il meeting intitolato al compianto Tano Croce, ex presidente del sodalizio sansalvese prematuramente scomparso, prevede la presenza di circa 500 atleti dai 13 ai 22 anni provenienti da società abruzzesi e da tutta Italia, appartenenti alle categorie ragazzi-cadetti-juniores-senior. L’evento avrà l’onore di annoverare tra gli atleti partecipanti anche Nicolangelo Di Fabio, originario di Cupello, plurimedagliato e fresco vice campione del mondo nella staffetta 4x200 stile libero ai recenti campionati mondiali che si sono svolti lo scorso dicembre in Qatar, nonché campione del mondo in carica categoria Juniores per i 200 stile libero.

Durante le due giornate di gare questi giovani talenti si avvicenderanno nei vari stili di nuoto e i migliori sei delle distanze da metri 100 si confronteranno nelle finali di domenica pomeriggio. Sono previsti premi per le migliori sei società nonché il Trofeo Tano Croce alla società prima classificata. Medaglie ai primi tre atleti per stile di nuoto e categoria nonché premi in denaro ai migliori tre allenatori ed ai vincitori delle finali. Al seguito degli atleti, anche tecnici, dirigenti, genitori ed altri familiari che oltre a fare il tifo ammireranno le bellezze delle nostre spiagge e godranno dei sapori della cucina nostrana.

L’inizio delle gare è previsto alle ore 15.30 di sabato 24, mentre per quanto riguarda la giornata di domenica, alle ore 9.00 le gare del mattino ed alle 15.30 le finali del pomeriggio.