Era stato lo storico ambientalista vastese Ivo Menna l'ultima vittima di "furto di identità" sul web; dalla sua mail, infatti, erano partite richieste di "aiuto", naturalmente finanziario, di cui lo stesso Menna non era a conoscenza. La tecnica, ormai consolidata, è infatti quella di appropriarsi di un indirizzo e-mail e spammare a tutta la rubrica richieste di denaro, più o meno credibili, all'insaputa del titolare di quell'indirizzo. A volte si utilizzano indirizzi lievemente differenti dall'originale, per evitare che il traffico non autorizzato venga scoperto dal titolare.

Questa volta vittime inconsapevoli del "furto di credibilità" con cui ignoti truffatori volevano provare a fare qualche soldo sono stati gli attivisti del Movimento 5 Stelle Vasto, che nella giornata di oggi sono stati sommersi di telefonate da parte di persone stupite del fatto che dalla mail del movimento arrivassero richieste di denaro a nome di una attivista.

Questo il testo della mail: "Spero ciò ti arrivi in tempo utile, ho bisogno del vostro aiuto. ho fatto un viaggio in (SUD CIPRO) e durante il mio soggiorno i miei documenti sono stati rubati insieme al mio passaporto internazionale e la mia carta di credito che si trovava nella mia borsa. Con mio grande dispiacere ho scoperto di non poter accedere al mio conto per prelevare il fabbisogno monetario di cui necessito poiche non dispongo della carta di credito; per ovviare a tale problema, la mia banca ha bisogno di tempo per elaborare tutti i dati che mi servono per ripristinare il tutto. : pensavo di chiederti un modico prestito che ovviamente ti restituiro non appena saro tornato. Devo assolutamente essere a bordo del prossimo volo. Se puoi mandarmi i soldi, via [***] o [***] sarebbe ottimo poiche e il modo piu veloce che ho per ricevere la somma. Sono spiacente per ogni inconvenienza tale disguido possa crearti. Per favore, dimmi se puoi aiutarmi cosicche io t spedisca i dettagli che ti serviranno per compiere il trasferimento della somma. Per favore, fatemi sapere".

Questa mail è arrivata a tantissime persone, molte delle quali hanno contattato gli attivisti del movimento che, a loro volta, si sono preoccupati di bloccare l'indirizzo e-mail; l'attivista a nome della quale è stata effettuata la richiesta di denaro naturalmente è estranea alla vicenda e si rivolgerà alla polizia postale.