Una selezione di offerte di lavoro nel Vastese, in provincia di Chieti e sul territorio nazionale. A cura di Alessandro La Verghetta.

Offerte sul territorio nazionale - 1) 20 direttori per musei italiani

Info e candidature su: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MIBAC/index.html

2) 1500 operai, tecnici e ingegneri nei servizi

Candidature su: www.manital.it

3) 2500 assunzioni nel piano Salini-impregilo

Info: www-salini-impregilo.com

4) 17 pizzaioli e allievi direttori nei ristoranti ( catena Mychef in lombardia, liguria, lazio, abruzzo, piemonte, toscana, emilia romagna e veneto)

Info: http://mychefrecruiting.kodice.it//positionslist.php

5) 120 impiegati per punti vendita dell’alimentare ( staff per i nuovi punti vendita di Kentucky Friend Chicken)

Info: www.kfc.it

6) 55 professionisti e agenti vendite Nerogiardini

Info: www.nerogiardini.it

7) 22 collaboratori per le ricerche della Doxa

Candidature su: www.doxa.it/lavoraconnoi

8) 80 agenti finanziari ed assicurativi per nuove agenzie

Info: www.pitagoraspa.it

9) 11 selezioni per il porto di Livorno ( scadenza 30 gennaio)

Info: www.porto.livorno.it

10) 30 commessi e tirocinanti per i negozi Casa

Info: www.casashops.com

11) 430 neolaureati e professionisti per Deloitte ( revisori, legali e fiscalisti)

Info: www.deloitte.it

12) 500 figure commerciali e portalettere in Poste Italiane

Info: https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php.php

13) 800 nuove figure nella gdo con selex

Inviare cv sul portale www.selexgc.it

14) 500 assunzioni nel bricolage con Bricoman

Candidature su: www.lavorainbricoman.it

15) 60 borse lavoro per giovani abruzzesi

Info: www.piuricercaeinnovazione.it e www.regione.abruzzo.it/fil

16) 1 portiere per residence a Rivisondoli

Per info telefonare a 3345983467 ( telefonare a residence Montegreco dalle 10:00 alle 16:00)

17) 2 impiegati Brioni a Penne e nella sede di Curno

Info: www.brioni.com

18) 20 figure professionali nell’abbigliamento con Alcott

Candidature: http://www.infojobs.it o www.alcott.eu

19) 30 professionisti nel settore trasporti-logistica

Info:www.fercam.com/jobs

20) 5 esperti area socio-sanitaria nella regione Lazio

Info: www.regione.lazio.it

21) 5 ausiliari del traffico nel comune di san massimo ( cb ) scadenza giovedì

Info: www.provincia.campobasso.it

22) 17 pizzaioli ed allievi direttori nei ristoranti mychef ( lombardia, liguria, lazio, abruzzo)

Info: http://mychefrecruiting.kodice.it//positionslist.php

Offerte in provincia di Chieti1) Scadenza: 27/01/2015 Lanciano

un idraulico / titolo di studio: LICENZA MEDIA

2) Scadenza: 31/01/2015 Chieti

un cuoco pizzaiolo/ titolo di studio: NESSUNO

3) Scadenza: 10/02/2015 Chieti

Confezionatori di capi di abbigliamento; sarto confezionista; Macchinista confezionatore del capo completo / titolo di studio: NESSUNO

4) Scadenza: 10/02/2015 Chieti Agenti di commercio; un rappresentante / titolo di studio: NESSUNO

5) Scadenza: 26/01/2015 Lanciano

un direttore o dirigente generale di azienda alimentare / titolo di studio: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni)

6) Scadenza: 26/01/2015 Lanciano

3 agenti di vendita / titolo di studio: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'

7) Scadenza: 27/01/2015 Lanciano

un elettricista impiantista di cantiere / titolo di studio: LICENZA MEDIA

8) Scadenza: 23/01/2015 Ortona

un disegnatore meccanico / titolo di studio: NESSUNO

9) Scadenza: 10/02/2015 Chieti

un ingegnere meccanico; ingegnere elettrotecnico; ingegnere elettronico / titolo di studio: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni)



Offerte di lavoro del Centro per l'impiego di Vasto

Profilo professionale

INFERMIERI E FISIOTERAPISTI

Per candidarsi inviare cv a: chieti@progettofamiglianetwork.it

Dati relativi all'Azienda BOLOGNA

Tipologia e durata contr DA DEFINIRE IN BASE AI REQUISITI DEL CANDIDATO

Luogo di lavoro VASTO E ZONE LIMITROFE

Requisiti richiesti LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E/O TITOLO EQUIPOLLENTE, PREFERIBILMENTE AUTOMUNITO, PAT B, POSSESSO PIVA

Data pubblicazione 01/10/2014



OFFERTA DI LAVORO N°2

Profilo professionale

Azienda di Vasto cerca un profilo di ESTETISTA. Per candidarsi inviare cv a: dany.rosica@libero.it

Dati relativi all'Azienda VASTO

Tipologia e durata contr TEMPO INDETERMIANTO

Luogo di lavoro VASTO

Requisiti richiesti Requisiti: esperienza pregressa di 10 anni ( comprovata da assunzione con qualifica )

Data pubblicazione 24/11/2014



OFFERTA DI LAVORO N°3

Profilo professionale

Azienda in zona Vasto cerca un addetto import export. Per candidarsi inviare cv a: cheopeamministrazione@particolari.com

Dati relativi all'Azienda VASTO

Tipologia e durata contr Tipologia contrattuale: da definire in base ai requisiti del candidato.

Luogo di lavoro San Salvo

Requisiti richiesti Requisiti: conoscenza avanzata dell'inglese, esperienza pregressa di almeno 5 anni nella stessa mansione, ottime conoscenze informatiche.)

Data pubblicazione 27/11/2014

OFFERTA DI LAVORO N°4

Profilo professionale

Azienda di Petacciato cerca un profilo di ISTRUTTORE DI FITNESS. Per candidarsi inviare cv a: gabrieledinicola@gmail.com

Dati relativi all'Azienda PETACCIATO

Tipologia e durata contr DA DEFINIRE IN BASE AI REQUISITI DEL CANDIDATO

Luogo di lavoro PETACCIATO

Requisiti richiesti TITOLO CONGRUO ED ESPERIENZA PREGRESSA

Data pubblicazione 2/12/2014



OFFERTA DI LAVORO N°5

Profilo professionale

Aiuto cuoco-aiuto cucina

Dati relativi all'Azienda VASTO

Tipologia e durata contr DA DEFINIRE IN BASE AI REQUISITI DEL CANDIDATO

Luogo di lavoro VASTO MARINA

Requisiti richiesti ESPERIENZA SIGNIFICATIVA PREGRESSA

Data pubblicazione 13/01/2015

OFFERTA DI LAVORO N°6

Profilo professionale

AGENTE IMMOBILIARE

Per candidarsi inviare cv a:

sandrajkbskt@gmail.com

Dati relativi all'Azienda VASTO

Tipologia e durata contr DA DEFINIRE IN BASE AI REQUISITI DEL CANDIDATO

Luogo di lavoro VASTO

Requisiti richiesti ESPERIENZA SIGNIFICATIVA PREGRESSA ED ISCRIZIONE AL RUOLO COME AGENTE IMMOBILIARE

Data pubblicazione 21/01/2015

Elenco Offerte Formative

ID N° POSTI DATA SCADENZA COMUNE TITOLO

11372 15 30/06/2015 FRANCAVILLA AL MARE ACCONCIATORE

11019 10 27/02/2015 FRANCAVILLA AL MARE Addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ex-buttafuori). Info: 085/4911528

11337 24 06/03/2015 LANCIANO Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

11446 24 06/03/2015 LANCIANO AGGIORNAMENTO addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

11373 15 30/06/2015 FRANCAVILLA AL MARE ASSISTENTE EDUCATIVO

11442 15 30/06/2015 FRANCAVILLA AL MARE CORSO DI AGGIORNAMENTO OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING

11347 5 27/01/2015 FRANCAVILLA AL MARE Corso Russo base - I° livello. Info: 085/4911528

11428 15 30/06/2015 FRANCAVILLA AL MARE OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING

11429 15 30/06/2015 FRANCAVILLA AL MARE OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING

11374 15 30/01/2015 FRANCAVILLA AL MARE OPERATORE SOCIO SANITARIO

10669 5 02/02/2015 FRANCAVILLA AL MARE SAB: Abilitazione alla Somministrazione di alimenti e bevande. Info: 085/4911528