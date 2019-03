Una struttura accogliente nel cuore di Roma. Il Capitolium Rooms è il luogo ideale dove soggiornare per una vacanza, per un soggiorno di lavoro o anche per avere un comodo punto d’appoggio prima di partire per un viaggio più lungo. La struttura ricettiva si configura come un mini-hotel, una tipologia già diffusa nel resto d’Europa e che si sta espandendo anche in Italia, partendo dalle grandi città. A dirigere il Capitolium Rooms è una giovane vastese, Valeria Mancini, che ha trasferito in questa nuova attività l’esperienza acquisita dalla sua famiglia, da generazioni nel settore alberghiero nella città adriatica.

“Il Capitolium Rooms si sviluppa al secondo piano di un palazzo storico di Roma. Siamo in prossimità di Porta Pia, all’interno delle antiche mura aureliane, le quali includono la maggior parte di monumenti, aree archeologiche e spazi culturali ed espositivi del Comune di Roma. Abbiamo sette camere luminose e spaziose, dalla tipologia matrimoniale a quella quadrupla. È una struttura nel complesso piccola, ma molto accogliente, le stanze sono dotate di tutte le comodità proprie dei tradizionali hotel di grandi dimensioni. Cinque camere affacciano sul giardino di un convento che ha delle bellissime palme secolari, quando si aprono le finestre si scorge una vista piacevole e insolita per la città”. La posizione del palazzo, in via Montebello, è strategica per le esigenze di chi soggiorna a Roma. “Siamo a 5 minuti dalla Stazione Termini e da Piazza della Repubblica, ci sono diverse fermate della metropolitana nelle vicinanze, ma per chi sceglie di muoversi a piedi in pochi minuti si raggiunge via Vittorio Veneto e da lì il centro storico di Roma. E poi il quartiere è ricco di servizi e ristoranti”.

La Valesco srl, la società di cui Valeria Mancini è amministratrice, è nata su proposta di un altro socio vastese, con l’intenzione “di sviluppare qualcosa che unisse il know-how della mia famiglia nell’attività alberghiera con la conoscenza della città di Roma, da anni frequentata e vissuta per motivi di studio e di lavoro. Il nostro legame con il territorio vastese è forte, ma altresì forte è stata l’intenzione di sperimentare una nuova realtà. Quella avviata nel novembre del 2013 è una tipologia che rientra, quanto a servizi, nella categoria degli hotel. Vengono offerti pernottamento e prima colazione, ma ci si differenzia dal Bed & Breakfast, già a partire dall’apertura, garantita tutti i giorni dell’anno. L’idea, per il futuro, sarebbe quella di ampliare l’attività con l’apertura di altre strutture similari”.

La clientela che sceglie il Capitolium Rooms è in maggior parte straniera. “Grazie all’ambiente raccolto è facile creare empatia con i clienti che amano fare domande per conoscere l’Italia, la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra cucina”. Numerosi, invece, gli italiani che soggiornano per motivi di lavoro. “Nella nostra zona ci sono ministeri, ambasciate, sedi di importanti aziende, uffici. Sono molti coloro che pernottano anche tutte le settimane. La struttura, inoltre, può essere un ottimo punto d’appoggio per chi deve partire dagli aeroporti o dal porto di Civitavecchia”. Per la massima assistenza al cliente da parte dello staff del Capitolium Rooms, oltre al supporto per prenotazioni di biglietti ferroviari, di ingresso nei musei e di eventi in genere, c’è a disposizione, su richiesta, il servizio di trasferimento da e per gli aeroporti e per il porto di Civitavecchia. “Spesso Roma è la prima tappa di un più lungo viaggio attraverso l’Italia, per questo il personale è sempre pronto a soddisfare ogni richiesta degli ospiti al fine di aiutarli a visitare al meglio il nostro Paese”.

Tante sono le soddisfazioni . “Molto spesso i clienti al loro rientro ci contattano per ringraziarci”. In effetti le recensioni che appaiono sui maggiori siti di prenotazione sono molto positive e pongono in evidenza i punti di forza del Capitolium Rooms: cortesia, pulizia degli ambienti e cura dei dettagli. “Tutto ciò è la dimostrazione dell ’impegno e della passione che tutto lo staff infonde quotidianamente nel lavoro”.

Capitolium Rooms

Via Montebello, 104 - Roma

Tel. 06 446 4917

Facebook (clicca qui)

www.capitoliumrooms.com

Informazione pubblicitaria