È di origine dolosa l'incendio che nella tarda serata di ieri ha danneggiato un'auto all'interno di un cortile di via Casetta.

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte per le fiamme che hanno distrutto la parte anteriore di un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata all'interno di un cortile. Per fortuna, c'erano ancora diversi condomini svegli, così l'allarme è partito tempestivamente e i vigili del fuoco sono potuti arrivare sul posto in tempo per limitare i danni.

Molti i residenti che sono scesi in strada per verificare l'accaduto e spostare i mezzi vicini all'auto danneggiata.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio; una volta domato l'incendio e messi in sicurezza tutti i mezzi, sono scattate le ricerche di indizi e testimonianze utili per risalire all'origine del rogo. In questo contesto, i vigili del fuoco hanno rinvenuto due contenitori, uno dei quali presentava un odore sospetto. Per questo il contenitore sospetto, trovato tra i cespugli, nei pressi del cancello del cortile, è stato portato all'attenzione degli agenti, che hanno provveduto a sequestrarlo. Il contenitore è adesso all'attenzione della polizia scientifica, ma pochi ormai sono i dubbi riguardo all'origine dolosa dell'incendio.