Sì terrà venerdì 30 gennaio, alle 15, presso la Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, il convegno "Jobs Act in Progress - Come cambia il mercato del lavoro".

"Il pacchetto di misure sul lavoro, meglio noto come Jobs Act, recentemente varato dal governo Renzi, - spiegano gli organizzatori - ha portato modifiche alla normativa vigente al fine di renderla più flessibile e più aderente all’attuale mercato del lavoro, con effetti benefici che dovrebbero ricadere sia sui lavoratori in particolare quelli più giovani che sulle imprese. Di questo e di altro si parlerà nel convegno organizzato da Confapi Chieti, la ricostituita associazione delle piccole e medie imprese private della nostra provincia".

Dopo i saluti introduttivi del presidente Confapi Chieti, il dottor Adri Cesaroni, del vice presidente nazionale Confapi, Franco Colombo, e del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, interverranno come relatori il dottor Eufranio Massi, esperto di diritto del lavoro, e il dottor Roberto Camera, funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena.