La prima finale di Coppa Italia in Eccellenza nella storia della società, l’U.S. San Salvo la giocherà questo pomeriggio sul neutro di Ortona alle 14:30 contro la Renato Curi Angolana. C’è tanta attesa intorno a questa sfida, soprattutto da parte dei tifosi sansalvesi che oggi accompagneranno e sosterranno la propria squadra in quel di Ortona. Partiranno da San Salvo quattro pullman, anche se sono molte le persone che giungeranno al campo con la propria macchina. Anche molti bambini e ragazzi della scuola calcio bianco blu giungeranno ad Ortona per assistere ad una gara che si presenta già dall’inizio molto combattuta.

La squadra da ieri mattina è in ritiro presso il Gabry Park Hotel,mentre a Cupello l ha svolto le sedute di allenamento e proprio in mattinata partirà verso Ortona. In campionato, nell’unico incontro sin’ora avuto tra le due compagini, ha avuto la meglio la Renato Curi Angolana, vincendo 1-0 proprio in casa del San Salvo grazie alla rete di Farindolini. Naturalmente una finale ha una storia a sé ed i numeri possono contare, ma fino ad un certo punto.

Tra le fila bianco blu mancheranno all’appello Triglione e Ramundo- squalificati- e capitan Marinelli, infortunatosi sfortunatamente ieri mattina nell'allenamento di rifinitura. Dopo la vittoria nel derby contro la Vastese Calcio di domenica scorsa, mister Gallicchio ha potuto valutare i migliori undici da poter mettere in campo oggi pomeriggio. La vincente della finale abruzzese, oltre ad aggiudicarsi il trofeo, andrà a disputare le fasi nazionali valide per staccare un pass verso la serie D. Seconda finale consecutiva per il portiere del San Salvo Catterani che lo scorso anno vinse la competizione vestendo la maglia del Campobasso.