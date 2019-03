Dopo il pareggio della scorsa settimana contro l’Es Chieti Calcio a 5, gli All Games San Salvo ricevono l‘ottava sconfitta stagionale in casa contro l’Atletico Silvi. Al termine dei due tempi di gioco, la formazione di mister Lanza ha dovuto cedere il passo ai rossoblu sul 6 a 4, in una partita ricca di gol. Nel primo tempo una vera e propria gara al ‘botta e risposta’ iniziata dagli ospiti, in vantaggio 1-0 inizialmente. Poi Di Bello per i bianco blu ristabilisce la parità che però dura poco, perché il Silvi si rifà avanti (2-1). Quando ci si avvicina alla fine del primo tempo, i sansalvesi con Di Nardo riescono a siglare nuovamente il pari (2-2).

Dalla pausa negli spogliatoi, l’All Games sembra uscirne meglio e si porta per la prima e unica volta in vantaggio nella gara, grazie al gol di Lanza. Successivamente l’Atletico Silvi va in gol due volte consecutive (per il 3-3 e per il 3-4). Ma le reti non terminano di arrivare, come quella di Di Ghionno che fa rimanere in gara i biancoblu (4-4). Una marea di clamorose occasioni per i casalinghi, ma a dire di no ai ragazzi di mister Lanza è il portiere avversario che in più di una occasione salva i suoi dallo svantaggio. Negli ultimi cinque minuti l’All Games si addormenta e prende prima il gol del 4-5, poi quello del definitivo 4 a 6. Vengono espulsi proprio nel finale Lanza e Di Paolo, oltre al dirigente De Filippis.Con più qualche dubbio sui fischi arbitrali, finisce la partita tra le proteste vistose del pubblico di casa. Gli arbitri corrono via negli spogliatoi ed il saluto finale viene fatto solo dalle due squadre. Una sconfitta amara e che porta dietro di sé tanta amarezza sia per la disattenzione espressa nei minuti finali dal San Salvo, ma anche e soprattutto per l’arbitraggio. Ma adesso per l’All Games arriva subito l’opportunità di rifarsi . Infatti sabato prossimo i sansalvesi saranno di scena in trasferta contro il Sagittario, squadra penultima a soli nove punti. I bianco blu, fermi a quota ventidue punti, cercheranno la vittoria per confermarsi nelle ‘terre sicure’ della classifica.

La classifica aggiornata

Gymnasium Audax Hatria 48

Civitella Sicurezza Pro 45

Real Dem 43

F.lli Cambise 32

Atletico Silvi 32

Minerva 29

Real Raiano 22

All Games San Salvo 22

Maco L’Aquila 22

Bignè Futsal Avezzano 22

Atletico Lanciano 21

Es Chieti 20

Celtic Chieti 19

Tollo 2008 10

Sagittario 9

C.U.S. Teramum 8