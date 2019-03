La polizia municipale ha emesso un'ordinanza di divieto di transito e sosta, della durata di una settimana, in piazza Santa Chiara e in via De Amicis.

Come precisano gli uffici comunali, "l'ordinanza si è resa necessaria per la realizzazione della nuova pavimentazione nei pressi dell'ex mercato di Santa Chiara, attualmente in fase di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento".

L'ordinanza è istituita da domani mattina, giovedì 22 gennaio, alle ore 7, a giovedì 29 gennaio.