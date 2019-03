Ancora un incidente lungo il tratto autostradale vastese della A14 a causa di un incidente. Per cause al vaglio della polizia autostradale, un furgone, un Opel Vivaro, ha perso il controllo, finendo contro le protezioni mentre procedeva in direzione sud. Nel violento impatto sono rimaste ferite le due persone che viaggiavano a bordo. Per C.G., 41enne pescarese, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso presso l'ospedale di Chieti, l'altro ferito, meno grave, G.M., 32 anni, è stato trasferito al San Pio da Pietrelcina di Vasto.



L'incidente è accaduto a poca distanza da un viadotto; a poca distanza dal luogo, un camion è rimasto fermo sulla corsia di emergenza, così da complicare ulteriormente il flusso verso sud, già rallentato dall'incidente. Dopo la rimozione del mezzo incidentato e il termine dei rilievi da parte delle autorità competenti il traffico è potuto tornare alla normalità.