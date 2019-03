Per la Gtv Volley Cupello arriva la prima vittoria stagionale nel campionato di seconda divisione. Dopo il 3-2 rimediato contro la Pallavolo San Salvo nella prima giornata la vittoria arriva contro un'altra formazione sansalvese, la Bts. Partita senza storia quella giocata dalle ragazze allenate da mister Francesco Di Fabio con la collaborazione di Nicola Baiocco, che le ha viste prevalere per 3-0. I netti parziali, 25-15/25-9/25-19, danno sostanza alla vittoria che permette alla formazione cupellese di salire a 4 punti in classifica nel girone B.

Domenica prossima alle 18, presso la palestra comunale di Cupello, la Gtv Volley sarà impegnata nell'importante sfida con il Quattrocolli Scerni.