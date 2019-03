È prevista per venerdì 23, alle 10, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto la cerimonia di consegna ad alcuni marittimi operanti prevalentemente nella pesca degli attestati di conseguimento del titolo professionale marittimo di “Marinaio Motorista”.

Come spiegato dal Circomare, "l’evento, nella sua semplicità, avrà tuttavia un profondo significato in quanto culmine di un percorso di specializzazione avvenuto tramite l’esperienza diretta a bordo delle unità da pesca e dopo il superamento di un esame nel quale sono state accertate le competenze di ognuno da parte di una apposita commissione composta dal capo del Circondario Marittimo in qualità di Presidente e da un Ufficiale del Genio Navale della Marina Militare all’uopo designato dal Comando Marittimo Sud di Taranto. Al termine della sessione di esami solamente 14 marittimi hanno raggiunto il traguardo mentre 6 candidati sono risultati non idonei. Tale abilitazione, così come previsto dall’art. 274 del Regolamento al Codice della Navigazione, consente di poter imbarcare quale direttore di macchina su unità da pesca di stazza sino a 25 tonnellate. L’occasione è propizia per divulgare che l’amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo rientra tra i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto. È rilevante evidenziare che l’elevazione professionale del personale marittimo assicura maggiori standard di sicurezza ponendosi quale garanzia della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino, nonché della salvaguardia della vita umana in mare".