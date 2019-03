Continuano gli appuntamenti con "Scuola Aperta" al liceo scientifico Raffaele Mattioli di Vasto. Si tratta di appuntamenti in cui gli studenti che frequentano la terza media e le loro famiglie possono scoprire l'offerta formativa dell'istituto.

Negli appuntamenti di mercoledì 21 gennaio, dalle 15 alle 17, domenica 25 gennaio, dalle 15.30 alle 17 e mercoledì 28 gennaio, dalle 15 alle 17, il programma sarà così articolato:

- Accoglienza all’arrivo da parte di docenti e studenti dell’Istituto;

- Formazione di gruppi in aula magna dove sarà brevemente illustrata l’Offerta Formativa dell’Istituto con, al termine, spazio per domande e richiesta di informazioni;

- Per gli interessati: chiarimenti sulle procedure necessarie per effettuare l’iscrizione on line alle classi prime della scuola secondaria superiore;

- Al termine, giro guidato della scuola con la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio.