Amara scoperta, questa mattina, del proprietario delle pescheria Il re del pesce di via Pitagora che - arrivato come tutte le mattine al lavoro - ha trovato le vetrine dell'esercizio commerciale entrambe danneggiate. Approfittando del buio, ignoti infatti si sono accaniti contro l'ingresso e la vetrina laterale del negozio, sfondandola a colpi di spranga, poi lanciata all'interno dell'edificio. All'interno non è stato rubato nulla, quindi presumibilmente si tratta di un dispetto o di una bravata per cui si dovrà procedere, eventualmente, con una denuncia contro ignoti. Intanto il titolare appare amareggiato: "Non mi sarei mai aspettato una cosa simile".