Un'ampia delegazione, guidata dal presidente della Regione Luciano D'Alfonso, si è recata ieri nell'Alto Vastese per prendere visione della critica situazione della viabilità. I sindaci di Guilmi e Carpineto Sinello, Carlo Racciatti e Antonio Colonna, non hanno mai smesso di sollecitare le istituzioni a tutti i livelli per chidere interventi urgenti ed evitare così il rischio isolamento. Guilmi, in particolare, come già ricordato più volte, è il paese che vive la situazione di maggiore sofferenza. Appena lo scorso 7 gennaio il bus dei pendolari ha dovuto fare marcia indietro mentre percorreva la strada verso Colledimezzo che conduce alla Val di Sangro (l'articolo). La strada che collega il paese a Carpineto Sinello (l'unica rimasta aperta), è ormai da tempo interessata da un movimento franoso che riempie di fango la carreggiata ad ogni pioggia abbondante (l'articolo). Il presidente della Regione, accompagnato dai tecnici di provincia, regione e protezione civile, ha preso visione della situazione critica e indicato il pecorso da seguire per restituire funzionalità alle strade in questione.

Nel servizio le interviste al presidente Luciano D'Alfonso e al sindaco di Guilmi Carlo Racciatti.