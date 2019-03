Quindicesima giornata nel campionato Juniores d’Elite girone B. Nelle sfide di ieri, a gioire sono state entrambe le vastesi –Vasto Marina e Vastese Calcio- mentre una battuta d’arresto per l’U.S. Salvo – sconfitto 1-0 sul campo del Flacco Porto- ed un pareggio senza infamie e senza lodi per il Cupello, 1-1 con l’Acqua e Sapone.

Nella sfida tra la Vastese Calcio ed il Sant’Anna, i biancorossi tornano alla vittoria siglata grazie alle due reti arrivate nel secondo tempo. Gli ospiti, ultimi in classifica, hanno cercato di portare avanti la gara mettendola sul piano fisico, creando anche qualche azione da gol nella prima frazione di gioco. Nella ripresa a sbloccare uno 0-0 che non fa comodo ai vastesi è D’Angelo al 25’. Dopo una bellissima azione corale, il giocatore in maglia biancorossa riceve palla, la stoppa con il piede sinistro e girandosi calcia con il destro la sfera che poi finisce in porta. Il raddoppio arriva dopo dieci minuti, quando Balzano viene servito al limite dell’area e senza paura punta lo specchio della porta, realizzando la rete del definitivo 2-0. Malgrado la pesante assenza di Piccinini (squalificato ed unico attaccante di ruolo) la juniores della Vastese calcio conquista tre punti importanti per l’ambiente e ai fini della classifica.

Non può ritenersi contenta la formazione dell’U.S. San Salvo, dopo la sconfitta al novantesimo ricevuta ieri sera sul campo del Delfino Flacco Porto. I bianco blu, malgrado le tante azioni da gol create nel primo e nel secondo tempo- andando in gol anche, ma poi la rete è stata annullata- devono arrendersi proprio durante l’ultimo giro di orologio quando una punizione a due in area premia i padroni di casa. Con la partita senza bottino di ieri, i sansalvesi si vedono scalcare in classifica dal Francavilla (25) e dal Vasto Marina (26) mentre la Renato Curi Angolana rimane in testa con 40 punti, seguita dal Cupello a quota 27. Dopo il colpaccio di lunedì scorso contro la capolista, un turno caratterizzato dalla sfortuna e dalla mancata concretezza in attacco.

Buone notizie invece in casa del Vasto Marina che ieri ha battuto per 2-0 il fanalino di coda della Dannunzio Marina. Senza poter fare affidamento su diversi giocatori (tra cui D’Alessandro e Montesano in particolare) i vastesi sono riusciti a trovare la rete del vantaggio nella ripresa al 35’ con Forte. Il raddoppio è arrivato al 44’ con Ratta. Ha dovuto chiedere il cambio durante la sfida D’Ottavio, a causa in un brutto colpo ricevuto. Tre punti conquistati che fanno tornare i ragazzi del presidente Cirulli trai vertici della classifica, ad un solo punto dai cugini del Cupello- seconda forza del girone lo ripetiamo.

Cupello che deve accontentarsi del pareggio ricevuto in casa contro l’Acqua e Sapone. Una partita, quella andata in scena ieri al comunale, decisa nel primo tempo. Alla mezz’ora i bianco blu trovano la rete del vantaggio dal dischetto, grazie alla freddezza di Tucci. Successivamente ben quattro occasioni da goal per i casalinghi, ma la rete del 2-0 non arriva. Così, al quarantesimo, gli ospiti riescono a trovare la forza di pareggiare. Nella ripresa altre occasioni da gol per i padroni di casa, ma L’Acqua e Sapone- per giunta in dieci dopo l’espulsione di uno dei propri giocatori- si chiude in difesa e gli spazi per gli attaccanti cupellesi si riducono. Triplice fischio ed un solo punto guadagnato che comunque permette a Tucci e compagni sedere in seconda posizione.

I prossimi impegni per quanto riguarda il girone B, vedranno il Cupello Calcio in trasferta a Sambuceto contro la Folgore, il Vasto Marina tra le mura amiche contro la Spal Lanciano e i sansalvesi impegnati nella sfida contro la Vastese Calcio, partita fondamentale per entrambe le formazioni.