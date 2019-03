Non è possibile che ogni volta che si va al cimitero a trovare un proprio caro, si devono ritrovare i loculi ricoperti di feci di piccione e a chi di competenza non gli importa niente.

Caro sindaco, mi rivolgo a lei: faccia qualcosa, perché non è giusto che i nostri poveri cari debbano essere sepolti da feci. A me, e come me a tante altre persone, andare al cimitero a trovare il proprio congiunto fa molto male; a maggior ragione se si vedono queste cose; l'amministrazione comunale intervenga, perché non mi limiterò a protestare tramite stampa, ma continuerò la mia battaglia per mio padre e per tutti i defunti, perché questo stato di cose è ingiusto nei loro confronti.

Ruggero Ventrella