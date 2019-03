"Il Teatro Rossetti di Vasto rinnova la sua stagione concertistica e di prosa con un cartellone di assoluto rilievo per qualità e competenze degli artisti e dei musicisti coinvolti". Così il Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, a commento della diffusione del cartellone curato dal direttore artistico del Teatro Rossetti, Raffaele Bellafronte, per il 2015.

"Tutti i cittadini e gli appassionati di musica e di teatro - annunciano infatti dal Comune - potranno assistere, dal 31 gennaio sino al 19 aprile, a eventi di grande spessore artistico e culturale. Trio Arbos, Emanuele Bono, Alessandro Taverna, Lew Tabackin Quartet, Peter Bernstein Quartet e l’Orchestra da Camera di Perugia, sono gli artisti che animeranno la stagione concertistica 2015 del Teatro, mentre, La merda, Chelsea Hotel, Non ce ne importa niente e Saul saranno le opere teatrali portate in scena".

Come sottolineato dal direttore Bellafronte, "abbiamo riportato la prosa al Teatro Rossetti dopo averla interrotta per due anni a causa di problemi legati all’ATAM – Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana; in questi anni abbiamo realizzato prosa e concerti al Teatro Rossetti, tuttavia, negli ultimi due anni, a causa di un taglio dei finanziamenti ATAM abbiamo dovuto rinunciare alla prosa. Quest’anno il Teatro ha deciso di farsi carico anche di queste spese così da ripristinare la prosa e continuare nel proporre, ai cittadini e agli appassionati, concerti di assoluto livello”.

Per maggiori informazioni, sottoscrizione degli abbonamenti e prevendite è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:30, i seguenti numeri: 0873.309284 – 309223 oppure il 347.6132816 – 338.7660504.