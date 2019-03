Il Vasto Rugby riprende il proprio cammino nel campionato di serie C2 abruzzese cedendo in trasferta al Tortoreto per 59-12 nel match di domenica 18 gennaio, prima gara del 2015. Gli Arciglioni subiscono un passivo pesante ma possono almeno essere soddisfatti per le due mete realizzate. Gara nella quale i vastesi si presentavano anche con diverse assenze che hanno pesato nell’economia dell’incontro. La formazione di casa ha saputo gestire al meglio ogni fase del match, prendendo il largo col passare dei minuti.

Per gli Arciglioni a segno Marco Talone e Federico Griguoli. Per Talone, pilone arrivato quest’anno dall’Atessa, si tratta della quarta segnatura personale ed è di gran lunga il miglior marcatore del Vasto rugby. Per Griguoli, capace di marcare al termine di una splendida azione costruita dai trequarti, una grande soddisfazione all’esordio assoluto in gara ufficiale con la maglia della propria città. Domenica prossima nuovo impegno per i biancorossi, stavolta sul campo del Sulmona.

Ufficio Stampa

Vasto Rugby