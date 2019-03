Per chi soffre di cattiva digestione, pesantezza di stomaco, gonfiori addominali e disturbi legati all’alimentazione è il momento giusto per individuare le possibili cause e cambiare regime alimentare con l’aiuto della farmacia Di Nardo Labrozzi di San Salvo (in corso Garibaldi 164): questa realtà, da anni punto di riferimento per il territorio, dedica i mesi di gennaio e febbraio proprio all’analisi delle intolleranze alimentari. Quest’ultimo è un problema che interessa sempre più persone e che in questo periodo, dopo qualche eccesso tipico delle feste, si fa sentire con più invadenza ma può essere affrontato con i consigli di esperti del settore.

In questo ambito la farmacia Di Nardo Labrozzi mette a disposizione dei suoi clienti la professionalità e la competenza delle dottoresse esperte in materia Maura D’Antonio, Chiara Apollonio e Rossella Paolucci, specialiste dell’alimentazione e da anni parte del team del dottor Angelo Labrozzi. È quindi possibile sottoporsi al test delle intolleranze: un’analisi energetica di valutazione olistica attraverso la quale stabilire la reazione o la caduta energetica che avviene tra il cibo e l’organismo. Oltre a questo, l’esperta procederà a un’analisi dell’alimentazione quotidiana testando il grado d’idratazione, la diatesi e la costituzione, i parametri naturopatici per fornire poi tutta una serie di consigli personalizzati e una traccia da seguire come percorso di coaching, ideale per monitorare mensilmente i successi. Non solo vegatest per le intolleranze, in farmacia è anche disponibile l’auto analisi del sangue, consigliata come secondo step. Proprio per venire incontro a tutti coloro che soffrono di disturbi legati alle intolleranze, la farmacia offre anche uno sconto del 10% a chi sceglierà di prenotare l’analisi tramite il sito web www.farmaciadinardolabrozzi.it. Sul portale infatti si possono trovare le informazioni utili per il test e inviare la richiesta per prenotare un appuntamento con le esperte. Imperdibile anche il portale Facebook, sempre pronto a stupire con informazioni utili e interessanti: diventa fan su farmaciadinardolarozzi!

L’analisi delle intolleranze però è solo uno dei servizi offerti dalla farmacia Di Nardo Labrozzi, una delle prime farmacie dei servizi in Italia: la convinzione del dottor Angelo Labrozzi, dal 1994 alla guida di questa realtà, è che la farmacia non debba solo fornire medicinali dietro ricetta ma che debba aiutare le persone a trovare il benessere. Il metodo Di Nardo Labrozzi è incentrato su uno stile più umano e vicino ai clienti, in cui è fondamentale l’ascolto come pure la predisposizione e la cura nel dare suggerimenti e consulenza. Caratteristica peculiare è anche lo sguardo vigile verso i cambiamenti e le evoluzioni del mondo scientifico, per accogliere le novità utili a stare bene e vivere felici. Anche per questo un grosso investimento è dedicato alla formazione continua del personale.

Tanti i servizi che si concentrano su molteplici bisogni e necessità, con qualificati esperti e strumentazioni all’avanguardia. I settori di intervento sono quelli relativi ai farmaci, alla bellezza, alla mamma e al suo bambino, all’alimentazione, alla sanitaria e alla salute. Ci sono quindi addetti alle preparazioni galeniche, ma anche professioniste dei disturbi della pelle e del trucco, come pure dei capelli; è possibile sottoporsi all’analisi baropodometrica, all’elettrocardiogramma e all’holter pressorio; e ancora vi si può trovare tutto il necessario per la cura del neonato o le migliori attrezzature sanitarie, solo per citare alcuni esempi. Il team, composto oltre che dal dottor Angelo Labrozzi da Maura D’Antonio, Raffaella Tocci, Rossella Paolocci, Ilenia Monopoli, Chiara Apollonio, Maria Concetta Paolucci, Katia Lalli, Tina Pallotta e Gianluigi Damiani, sarà a disposizione per fornire il migliore e più completo supporto, a partire proprio dalle intolleranze alimentari, protagoniste in questo mese di gennaio. Visita il sito e prenota il tuo servizio online, oppure telefona al 0873.547778: la Farmacia Di Nardo Labrozzi sarà lieta di accoglierti a San Salvo in C.so Garibaldi 164.

Farmacia Di Nardo Labrozzi

C.so Giuseppe Garibaldi, 164

San Salvo

www.farmaciadinardolabrozzi.it

Tel: 0873.547778 -

email:info@farmaciadinardolabrozzi.it

Orari di apertura dal lunedì al sabato: 8.00/13.00 - 15.00/20.30

