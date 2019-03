Torna come ogni lunedì l'appuntamento con L'Edicola del Bar Walter. Questa settimana ai microfoni dell'appuntamento settimanale dedicato ai protagonisti dello sport, condotto da Stefano Troilo, ci sono coach Linda Ialacci, allenatrice degli Amici del Basket San Salvo, Daniele Avantaggiato, autore del rigore decisivo che ha deciso la sfida del suo Cupello con il Vasto Marina e mister Antonio Liberatore, la Tirgre, che guida il Gs Montalfano leader inconstrastato del campionato di Seconda categoria.

