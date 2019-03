L’Istituto Omnicomprensivo di Gissi ha aderito all’iniziativa promossa dall’INDIRE in relazione alla pluriclasse come ambiente di apprendimento allargato. In particolare, nei plessi di scuola primaria di Casalanguida, Carpineto Sinello, Guilmi e Liscia sono state progettate e saranno svolte attività che prevedono modalità di lavoro comune.

Come spiegano dallo stesso Istituto, "nelle piccole scuole il numero ridotto di studenti fa sì che essi siano raggruppati in pluriclassi: in questo contesto la lezione condivisa favorisce lo scambio di esperienze garantendo nello stesso tempo tutti gli insegnamenti disciplinari. Il progetto prevede l’uso delle tecnologie più innovative nell’ambito di una didattica a distanza come metodologia complementare al 'tradizionale' insegnamento. In questo modo, essa offre il vantaggio di ottimizzare risorse e servizi professionali, consentendo maggiori opportunità d’interazione tra docenti, alunni e genitori".

Ed è proprio l'approggio con le nuove tecnologie ad entusiarmare i piccoli studenti, che a Casalanguida hanno accolto con vivo entusiasmo l'arrivo della Lim (Lavagna Interattiva Multimediale); dalla stessa scuola, infatti, hanno rivelato le reazioni degli studenti, come Ludovica: "Quando sono arrivata a scuola, ho provato un’emozione grande. Mi è sembrato molto interessante perché funziona con il computer!". Entusiasmo condiviso anche da Alessia: "Noi bambini della pluriclasse prima e seconda siamo rimasti stupiti e contenti! Non vediamo l’ora di usarla!"; da Asia: "Quando sono entrata in aula ero tanto emozionata, perché non conoscevo la LIM. Non si usa con il gessetto ma con una penna senza inchiostro oppure con il dito!" e da Luigi: "Quando ho visto la LIM ho avuto dei pensieri bellissimi, ho immaginato di disegnare su quest’ampia lavagna vari oggetti. Credo proprio che come piace a me, piaccia anche agli altri bambini e spero che un giorno i miei genitori me la regalino!". Insomma, un'ottima accoglienza che ben sperare rispetto all'interesse che continuerà a susictare e alle migliori performance a cui avvicinerà gli alunni.