È il vastese Pietro Smargiassi, Movimento 5 Stelle, uno dei tre consiglieri nominati dal presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio come componenti del Cram, il Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel mondo. La nomina di Di Pangrazio si è basata sulle indicazioni dei gruppi consiliari che, oltre a Smargiassi, rappresentante delle minoranze, hanno scelto Lorenzo Berardinetti, di Regione Facile, e Luciano Monticelli del Pd.

Il CRAM [dal sito della Regione Abruzzo]

Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo si riunisce in genere una volta l’anno; è composto da 36 membri individuati tra rappresentanti delle Associazioni Abruzzesi all’estero, un rappresentante delle associazioni italiane fuori regione, un rappresentante dell'Osservatorio per l'Emigrazione e, rappresentanti del Cosiglio Regionale e un rappresentante della Giunta Regionale che ne è il presidente. Il CRAM formula proposte per il sostegno agli emigrati abruzzesi all’estero o per facilitarne il rientro i patria, studia il fenomeno migratorio e fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all’estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore; concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull’attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all’estero.

Il CRAM inoltre propone attività promozionali all’estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati e si pronuncia sull’aggiornamento dell’Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all’estero. Propone infine interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’utilizzo di risorse comunitarie.